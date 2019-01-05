(Görüntülü) 56 yıllık lahmacuncu, tablasında günde 800'e yakın lahmacun satıyor

ADANA'da 5 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığı lahmacunculuk mesleğini 56 yıldır sürdüren Ali Dönmez (61), kent merkezinde tablasında günde 800'e yakın lahmacun sattığını söyledi. Merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi üzerinde tablasında lahmacun satan Ali Dönmez, çocukluğundan bu yana baba mesleğini devam ettirdiğini söyledi. Kendisine ait fırında lahmacunları pişirip, tablada sattığını anlatan Dönmez, "Bu macera babamın işi benimsemesi ve beni yanına almasıyla başladı. O günden bu yana da aynı yerde devam ediyoruz. Lahmacunun içini kendimiz hazırlıyoruz, fırınımızda pişiriyoruz, gelip burada satıyoruz. Tezgahımda sürekli bir sirkülasyon olduğu için saat başı sıcak lahmacun fırından çıkar ve buraya gelir, ben de müşterilerime sunarım" dedi. BABADAN OĞULA MÜŞTERİ Çevrede herkes tarafından tanındığını ve günde 500 ila 800 lahmacun sattığını söyleyen Ali Dönmez, 30-40 yıllık müşterileri olduğunu vurgularken, şunları söyledi: "20 sene önce buraya gelen bir müşteri bugün geldiğinde aynı lezzetle karşılaşıp mutlu oluyor. Bizde meslek babadan oğula ama müşteri de babadan oğula. Mesela bir arkadaşımızın babası müşterimdi. Sonra o da babasıyla geldi. Şimdi baba rahmetli oldu. Oğlu müşterim olmaya devam ediyor. İşimizi severek yaptığımız için biz burada insanlarla aile gibi olduk. Güzel lahmacunun formülü, ilk önce hijyenden geçer, sonra da tecrübe ve ustalık konuşur. Biz kendimizin yemeyeceği şeyi müşterimize de asla yedirmeyiz." ERDAL TOSUN'UN UĞRAK YERİYDİ Yıllar içinde birçok ünlü ismin lahmacunlarından tattığını belirten Dönmez, özellikle merhum sanatçı Erdal Tosun'un Adana'ya her geldiğinde tablasına uğrayıp lahmacun yediğini, ardından da 100-150 lahmacunu paket yaptırıp İstanbul'a götürdüğünü söyledi.

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