(Görüntülü) 454 işçinin toplu sözleşme sevinci

Mustafa ERCAN MERSİN, () MERSİN'de Mezitli Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında varılan anlaşma ile imzalanan toplu sözleşmede 454 işçi yeni yıldan itibaren en az 2.200 TL ortalama 3 bin TL, en fazla ise 4 bin 500 TL maaş alacak. Mezitli Belediyesi ile DİSK Genel İş Mersin Şubesi arasında sürdürülen toplu görüşmeler işçinin zaferiyle sonuçlandı. Toplu İş Sözleşmesi Belediye Meclis Salonunda, Başkan Tarhan ve DİSK Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy tarafından, Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertan Güner, Mutlu Mezitli Şirketi Genel Müdürü Filiz Yalın, Şube Sekreteri Özgür Yüksek ve çok sayıda belediye çalışanının huzurunda imzalandı. Belediye başkanlığı öncesinde de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile sendikal mücadelede omuz omuza olduklarını belirten Şube Başkanı Kemal Göksoy, Başkanımız Neşet Tarhan yüreği hep solda atan bir emek dostu kardeşimizdir. Aynı duyarlılığı elbette Toplu İş Sözleşmesi imzalarken de görüyoruz. Her ne kadar işveren tarafında olsa da DİSK şapkası sürekli başındadır ve biz kendisini 30 yıldır onursal üyemiz olarak görüyoruz. Bazı sistemlerin örgütlü toplumları dağıtma üzerine kurduğu projeleri böylesi yürekli ve emeğin yanında olan belediye başkanlarımızla yok edebiliriz. Emeğe karşı sürdürülen yok etme projesini omuz omuz vererek bertaraf edeceğiz. Bugün imzaladığımız TİS bunun ilk adımıdır dedi. Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılardan çalışanlarının en az şekilde etkilenmesi için hassas davrandıklarını ifade eden Başkan Tarhan, Bizim bütçemizi etkileyecek aleyhimizde bir hayli gelişme oldu. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan en çok belediyeler zarar gördü. Üretime yönelik hammaddelerde yaşanan aşırı fiyat artışının yanında imar düzenlemeleri sonrası inşaat sektöründe yaşanan kriz, hükümetin hazırlıksız bir biçimde hayata geçirdiği taşeron sistemiyle ilgili düzenlemenin yarattığı sıkıntılar gelirlerimizi düşürdüğü gibi sorunlara rağmen çalışanımızın hakkını alması için gayret ettik. Tüm bunlara karşın tasarruf tedbirlerini uygulayan ve de önemli projelere imza atan bir belediye olduk. Güzel şeyler yapıyorsak bunda en büyük pay tabi ki değerli çalışanlarımızındır. Buna duyduğumuz inançla çalışanımıza hep en iyisini verme gayretinde bulunduk diye konuştu. TİS'den yararlanan 454 işçinin 13'nün yılbaşından itibaren en az 2 bin 200 TL ortalama 3 bin TL, en fazla alanların ise 4 bin 500 TL olacağını kaydeden Başkan Tarhan, şunları söyledi Elbette bu TİS yeterli değil, isteriz ki çok daha fazlasını verebilelim. Ancak elimizden gelenin en iyisini vermeye gayret ettik. Bundan sonraki süreçte de sendikanın talebi olsun olmasın, farklı gelişmeler yaşandığında yine çalışanımıza ek destekler sağlayacağız. Herkesin insanca yaşamasını istiyorum.