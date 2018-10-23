(Görüntülü) 40 GÜNLÜK İKİZLERDEN BİRİSİ ÖLDÜ, DİĞERİ YOĞUN BAKIMDA

Haber-Kamera Mehmet İNANBURSA, () BURSA'da, Gülşen ve Ekrem Gürbüz çifti, 40 günlük ikizleri Ebrar Ezgül ve Eray Taha'yı, göbek bağındaki enfeksiyon nedeniyle hastaneye götürdü. Hastanede fenalaşan ikizlerden Ebrar Ezgül, aynı gün yaşamını yitirirken, Eray Taha yoğun bakıma alındı. Savcılık, Ebrar Ezgül'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Anne Gülşen Gürbüz, Sapasağlam gittik, birini ölü aldık, diğeri de yoğun bakımda. Eğer bir suçlu varsa bulunup cezalandırılmasını istiyorum dedi. Merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde oturan Gülşen ve Ekrem Gürbüz çifti, 12 Eylül 2018 tarihinde dünyaya gelen ikizleri Ebrar Ezgül ve Eray Taha'yı, geçen cuma günü sağlık kontrolü için Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Doktor, iddiaya göre, ikizlerin göbek bağının olduğu bölümde iltihaplanma olduğunu, gerekli tedaviyi uyguladığını söyleyerek ailenin 2 gün sonra nöbetçi olduğu Bursa Devlet Hastanesi'ne bebeklerini tekrar getirmelerini istedi. Ailenin pazar günü hastaneye götürdüğü ikizlere bu kez iddiaya göre, bronşit başlangıcı tanısı konuldu. Tedaviye alınan ikizlerden Ebrar Ezgül, aynı gün fenalaşıp yaşamını yitirirken, Eray Taha yoğun bakıma alındı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu'nda, Ebrar Ezgül'ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Daha sonra da Ebrar Ezgül, toprağa verildi. BABA SERUM VERİLDİ, FENALAŞTILAR Baba Ekrem Gürbüz, ikizlerinin, serviste serum verildikten sonra fenalaştığını belirterek şöyle konuştu Hemşire, Eray Taha'ya serum taktıktan sonra Ebrar Ezgül'e serum taktı. Bu sırada Eray Taha rahatsızlanmaya başladı. Çocuğa baktığımda yüzü morarmıştı. Hemşireye 'Çocuğa bir şey oldu' dedim. O da bana 'Boğazına süt kaçmış olabilir, yan yatır' dedi. Yan yatırdığımda Eray Taha bilincini kaybetti. Hemşire apar topar müşahede odasına götürdü. Arkasından gittik, bizi odaya almadılar. Bu arada Ebrar Ezgül odada kaldı. Onu almaya gittim, bir baktım o da aynı şekilde. Hemen kızımı aldım müdahale odasına götürdüm. Daha sonra kapıyı kapattılar. Sonra doktorlar geldi. Kapı deliklerinden baktığımda kalp masajı yapıp, oksijen veriyorlardı. Doktorlar odadan çıktıktan sonra başka hastaneye sevk edeceklerini söylediler. Ambulansın içinde de müdahale ettiler. Bu sırada hemşirelerden biri 'Şükür, bir tanesi gözünü açtı' dedi. Eray açmış gözlerini. Kızım da büyük ihtimal orada vefat etti. Eray Taha, yoğun bakımda şu anda. Makinelere bağlı. Daha hayati tehlikeyi atlatmamış. Bu şekilde bekliyoruz. Allah oğlumu bize bağışlasın. ANNE SUÇLU VARSA CEZALANDIRILSIN Anne Gülşen Gürbüz de çocuklarının neden fenalaştığını bilmediğini söyleyerek, Verilen o ilaçlardan mı, o serumdan mı bilmiyorum artık, damarı mı tıkandı yavrumun Bize herhangi bir şey söylemediler. 'Süt kaçmış olabilir, mamadan olabilir' dediler. Ben mamayı gece yarısı verdim. Sabah Eray'a vermiştim ama Ebrar'a vermemiştim. Anne sütüne doymadı kızım. Allah'ım bana yaşattı, kimseye yaşatmasın. Hiçbir şeyleri yoktu. Sapasağlam gittik, birini ölü aldık, diğeri de yoğun bakımda. Eğer bir suçlu varsa bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kızımın hiçbir şeyi yoktu. Sadece hafif öksürmesi vardı. Daha 40 günlüktü. Doymadım yavruma dedi. Hastane yetkilileri de olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.