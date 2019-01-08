(Görüntülü) 375 yıllık su dolabı restore edildi

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 1644 yılında yapılan, suyun dağıtımının sağlandığı su dolabı, restore edildi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, özellikle gençlerin su dolabının ne işe yaradığını görmek için ziyarete geldiğini söyledi. İbrahim Paşa tarafından 1644'te yaptırılan tarihi su dolabının restorasyonu, Gebze Belediyesi'nce Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınan izinle 1,5 yıl sürdürülen çalışmalarla yapıldı. Kuyulardan çıkan suyun dağıtımının sağlandığı tarihi su dolabı, restorasyon çalışmasıyla yeniden kazanıldı. Restorasyon çalışmaları 1 milyon TL'ye mal oldu. Tarihi su dolabı turizme kazandırılarak, ziyarete açıldı. Su dolabında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Köşker, "Elde edilen suların toplanarak, 5,5 metre çapındaki kuyuda şehre verildiği bir yerde restorasyon çalışması gerçekleştirdik. Tarih adına önemli bir şey bu. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Çoban Mustafa Paşa Camii yapılırken, İbrahim Paşa da su ihtiyacının doğmasıyla beraber su dolabını yaptırıyor. Burası bugüne kadar 2'nci Mahmut döneminde tekrardan restore edildi. Daha sonra tekrar bizim dönemimize nasip oldu. Burası yıkık bir su dolabıydı. 40 tane kuyudan çıkan suyun tek kuyuda toplanıp şehir merkezine, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ne ve İbrahim Paşa Çeşmesi'ne verildiği bir eser. İçeride su terazileri var. 4 tanesi yer üstünde, 1 tane de yerin altında su terazisi var" dedi. 'ZİYARETE AÇIK OLACAK' Başkan Köşker, gençlerin tarihi su dolabını merak edip, ziyarete geldiğini belirterek, "Gençlerimiz su dolabının ne olduğunu, neye yaradığını, Gebze'nin geçmiş tarihinde Osmanlı ordusu dahil buradan camiye gelenlerin buradan çıkan suyla su içtiğini, abdest aldığını, yıkandığını ve çarşı hamamında kullanıldığını öğreniyor. Gebze'nin yerlileri de büyük bir merakla buraya gelip, görme imkanı buluyor. Su deposunu şu anda motorla çalıştırıyoruz. Tabi o dönemlerde eşeklerle çalıştırılıyordu. Öğrencilerimiz kendileri de döndürerek çalıştırabiliyorlar. Şu anda kış dolayısıyla görevliler var ama toplu gezilerde, turistik gezilerde ve okul gezilerinde belediyeye müracaat ettikleri zaman her zaman açabiliyoruz. Devamlı ziyarete açık olacak" diye konuştu.