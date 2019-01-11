(Görüntülü) 37 yaban ördeği öldüren avcılara 22 bin 595 lira ceza 

Samsun'da geçen 6 Aralık'ta, Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 37 yaban ördeğini öldüren kaçak avcılar bulundu. 2 avcıya toplam 22 bin 595 TL ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri geçen 6 Aralık'ta, Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan gelen tüfek sesleri üzerine belirlenen bölgeye gitti. Yüzlerinde kar maskesi bulunan kaçak avcılar ekipleri görünce kaçtı. Kaçak avcıların, bölgede 37 yaban ördeğini öldürdüğü belirlendi. Kaçak avcılara baskın anına ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler avcılara büyük tepki gösterdi. Jandarma ekipleri kaçan avcıların bulunması için çalışma başlattı. Ekipler bölgedeki kameraların görüntülerini inceleyip çevredeki yerleşim bölgelerinde de inceleme yaptı. Çalışma sonucunda 2i kaçak avcı bulundu.

Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açılama ile avcılara verilen ceza kamuoyuyla duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca olay faillerinin yakalanması maksadıyla yapılan teknik ve istihbarı çalışmalar neticesinde olayın Cernek GölüKaraboğaz mevkii, Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında meydana geldiği tespit edilmiştir. Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar ve elde edilen bulgular sonucunda olay failleri M.A. ve H. T. isimli şahıslar hakkında '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince toplam 22 bin 595 TL cezai müeyyide uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

356 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Samsun'da 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge geçen Temmuz ayında araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin daimi listeye alınması için başlatılan sürecin de devam ettiği belirtildi.