(Görüntülü) 37 çuval yiyecek toplayıp, doğaya bıraktılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Bekir Hamlaka (70) ve Saadettin Aladağ (68), yaban hayvanlarının aç kalmaması için 37 çuval dolusu yiyecek toplayıp, doğaya bıraktı.



Ev ve işyerlerini kapı kapı dolaşıp ekmek, kemik ve benzeri yiyecekleri toplayan ikisi de emekli Bekir Hamlakay ve Saadettin Aladağ, bunları Orman İşletme Müdürlüğü'nün tahsis ettiği araçla Kıran Mahallesi, Ayı Dağı Gürgen alanı ve Dokuz Şelale bölgesine götürerek çam ağaçlarının altına bıraktı. Çevre dostu olduklarını belirten Hamlakay, şunları kaydetti:



"Kış mevsiminde olduğumuzdan, aç hayvanları doyurmak için her akşam 1-1,5 saat pedal çevirerek, cadde ve sokakları gezip bu ekmekleri, kemikleri, yiyecekleri topluyorum. 15-20 gün içerisinde biriktirdiğim bu ekmekleri ve kemikleri, Orman İşletmesi Müdürlüğü'nden araç yardımı alarak, arkadaşımla beraber ilçemizden 23 kilometre uzaktaki Uludağ eteklerine ulaştırdık. Kıran Mahallesi mesire alanı, Ayı Dağı, Gürgen alanı, Dokuz Şelale bölgesi olan mıntıkalara 30 çuval birikmiş artık ekmekleri, 6 çuval kemik ve 1 çuval da makarnayı, ağaç ve kaya diplerine ve alabalık olan derelere dökmek suretiyle vahşi hayvanları bir nebze olsun doyurmuş olduk. Bundan sonra biriktireceğimiz artık ekmekleri bölge bölge götürüp insanlık görevimizi yapmış olacağız. Bütün vatandaşlardan destek bekliyorum. Herkesi yardıma çağırıyorum. Vatandaşları evlerinde, iş yerlerinde kalan ekmek ve yemek artıklarını değerlendirmek, doğadaki yaban hayvanlarını ağır kış şartlarında aç bırakmamak için duyarlı olmaya davet ediyorum."



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