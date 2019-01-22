(Görüntülü) 30 yıldır yürüme umuduyla mücadele veriyor

Melis KARAKUZULU, Mücahit BEKTAŞ İZMİR, () İzmir'in Üçkuyular semtinde yaşayan, 30 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle göğsünden aşağısı felç kalan Sibel Kula (51), 25 yıl sonra, gördüğü tedavinin etkisiyle ayak parmaklarını hareket ettirebildi. Yürüyebilmek için umudunu hiç kaybetmeyen, Hindistan ve Kanada'daki iki hastaneye tedavisi için kabul edilen, bugüne kadar resim yaparak, kitap, şarkı sözü ve şiir yazarak hayata tutunan Sibel Kula, hayallerini gerçekleştirebilmek için maddi destek beklediğini dile getirdi. İzmir'de dünyaya gelen Sibel Kula, okuduğu Celal Bayar Üniversitesi Spor Akademisi'ne giderken, henüz 21 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında boynunun kırılması nedeniyle göğüsten aşağısı felç kaldı. Maddi imkanları yeterli olmadığı için gereken tedaviyi göremeyen Kula, 8 yıl boyunca yatağa mahkum yaşadı. Babası 1984 yılında ölen Kula'nın bakımını yıllarca annesi üstlendi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen yaşama sıkı sıkı bağlanan ve yatalak olduğu sürede parmaklarını tam olarak kullanamamasına rağmen resimler yapıp şiir ve şarkı sözleri yazan Kula'nın eserleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bir kampanya ile yurt içi ve yurt dışına satıldı. Kampanya sonucunda ilk tedavisini olabilmesi için İngiltere'de bir hastaneye gönderilen Kula, gördüğü 6 aylık tedavi sonucu yatağa bağlı olmaktan kurtulup tekerlekli sandalye ile Türkiye'ye döndü. Çin'de sadece iyileşme umudu olanların kabul edildiği bir tedavi merkezinden 4 bin kişiden 121 kişi içine girip kabul alan Kula, maddi imkanı olmadığı için çeşitli uğraşlar vermesine rağmen tedavi olmaya gidemedi. Yürüyebilmek için mücadele verirken aynı zamanda 'Zoru Başarmak', 'Merhaba' ve 'Sevgi Damlaları' isimli üç kitap yazan Kula, bunların satışlarından elde ettiği gelir ile 2014 yılında Lüleburgaz'daki özel bir hastanede 45 gün boyunca her gün nöral terapi, ozon terapisi, refleksoloji, ışın tedavisi ve fizik tedavi gördü. Tedaviden döndükten sonra bir gün sırtında bir karıncalanma hissetmesi ile beraber 25 yıldan sonra ayak parmaklarını hareket ettirerek bir mucizeye tanık oldu. Fakat tamamen yürüyebilmesi için Hindistan'da ve Kanada'da kabul edildiği hastanelerde tedavi görmesi gereken Kula, gidebilmek için hayırseverlerden maddi destek bekliyor. İzmir İŞKUR İl Müdürü Makbule Dank da, yıllardır bakımını üstlenen annesinin de evde bir kaza geçirerek belini kırması sonucu yatağa bağımlı kalması nedeni ile bakıcı ihtiyacını karşılayabilmek için maddi gelire ihtiyacı olan Kula'ya, evden çalışma konusunda yardımcı olabilmek için evinde ziyaret etti. 'BANA YILLARCA BAKAN ANNECİĞİME ARTIK BEN BAKMAK İSTİYORUM' Yıllarca birçok zorlukla karşılaşmasına rağmen yaşam enerjisini hiç kaybetmeyen Sibel Kula, Annemin bakımı sayesinde ben hayata tutundum. Bana yardımcı olurken annemin beli kırıldı ve ikimiz de bakıma muhtaç olduk ve çok zor bir sürecin içine girdik. Yurt dışında tedaviye kabul edildim. Orada tedavi olursam tekrar yürüme şansım olabilir. Bu şansımı değerlendirmeyi çok istiyorum fakat maddi imkanım olmadığı için bu tedaviye gidemedim. Devletimizin kanallarına müracaat ettim ama destek sağlanmadı. Şu anda hem anneme hem bana bakacak bir bakıcı hanımefendinin ücretini karşılayabilmek için bir iş imkanı bulmaya çabalıyorum. Şu anda oturduğumuz evin kirasını akrabalarımız ödüyor. Sağolsun, Makbule Hanım ziyaretime geldi, iş konusunda yardımcı olacak. Bu iş yanımızdaki bakıcının parasını verebilmek için bir destek sağlar, fakat yurt dışındaki tedavim için yeterli değil. O yüzden ben bütün yardımseverlerden bana destek olmalarını rica ediyorum. Yurt dışındaki tedavi benim yürüme şansım, yürüme umudum. Beni engelli durumunda görüyorlar ama ben kendime hiçbir zaman engel koymadan, yıllarca bunun için mücadele verdim. O nedenle yaptığım resimleri, tasarımları, kitapları satabilmek, bir şeyler yapabilmek istiyorum. Herkesin bana bu konuda destek olup, yürümem için benim umuduma ışık tutmalarını istiyorum. Yürümek ve bana yıllarca bakan anneciğime artık ben bakmak istiyorum diye konuştu.