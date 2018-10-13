(Görüntülü) 3 ülke Kars’taki renkli açılışta buluştu

DÜNYA Karapapak Türkleri Birliği (KARPAT) Genel Başkanı Erkan Koçali’nin Kars’ın Arpaçay ilçesinde yaptırdığı 100 kişilik kız yurdu açıldı. Azerbaycan, İran ve Gürcistan’dan gelen aşıkların gösterileri de açılışa renk kattı. Doğduğu toprakları unutmayarak yıllar sonra Arpaçay ilçesine eğitime de katkı sağlayan yatırımı yapan Koçali, “Geleceğe kız çocukları yön verecek. İhtiyaç olan her yerde bu tür sosyal işler yapmaya devam edeceğiz. Kızlarımız ne kadar iyi eğitilirse çocuklarına da bilgi ve birikimlerini aktarırlar ve böylece ülkemiz refaha erer. İnsanı yaşatmalıyız ki devlet yaşasın” dedi.





Karslı iş adamı Erkan Koçali, doğup büyüdüğü Kars’ın Arpaçay ilçesine 100 kişilik kız yurdu yaptırdı. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nün de öneminin vurgulandığı yurdun açılışına, Kars Valisi Rahmi Doğan, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Atalay, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun çok sayıda vatandaş ve davetliler katıldı. Açılışta sergilenen yöresel oyunlar görsel şölen yaratırken, aşık atışmaları da izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.





“KIZ ÇOCUKLARININ SIKINTI ÇEKMESİNİ İSTEMİYORUM”





18 yaşında İstanbul’a gelen ve 35 senedir orada yaşayan Erkan Koçali’yi açılış töreninde eşi ve çocukları da yalnız bırakmadı. 25 yıla yakın zamandır sayısız kız çocuğuna burs vererek eğitimlerine katkı sağlayan iş adamı Koçali, “Kars’ın kışları çok çetin geçer. Taşımalı eğitimle çocuklar çok zahmet ve sıkıntı çekiyorlar. Özellikle kız çocuklarının sıkıntı çekmesini hiç istemem. Kız çocukları geleceğin anneleri, neneleridir. Böylelikle geleceğe de yön verecek olan onlardır. Onlar ne kadar iyi eğitilirse çocuklarına da bilgi ve birikimlerini aktarırlar. Dolayısıyla ülkemiz refaha erer. Yurdu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışlayarak devlete de katkı sağladık. Açılışın doğum günüme denk gelmesi de büyük bir tesadüf ve ayrı bir heyecan oldu” dedi.





“İHTİYAÇ OLAN HER YERDE YARDIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”





Kars’ta ‘hayırsever iş adamı’ olarak adından söz ettiren Koçali, “İstanbul’da da elimden geldiği kadar okulların laboratuvarlarına, bilgisayar odalarına destekler veriyorum, hassas davranıyorum. Bunları daha da ileriye taşıyacağız. İhtiyaç olan her yerde bu tür sosyal işler yapmaya ve yardımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.





“ÇAĞIN GEREĞİ OLAN TÜM İMKANLARI SAĞLADIK”





Arpaçay ilçesinde 100 kişilik kız yurdu yaptıran Koçali, yurdun çağın gereği olan tüm imkanlara sahip olduğunu söyledi. Yurdun odalarının oldukça büyük olduğunun altını çizen Koçali, “100 kişilik bir yurt ancak odalarımız da oldukça büyük. 140 kişilik kapasiteye de ulaşabilir. Yemekhanemiz, kilerlerimiz bütün imkanlar bu şartlara göre ayarlandı. Çağın gereği olan bütün imkanlar yurdumuzda mevcut. Hayat devam ettiği müddetçe elimizden gelen her şeyi, ülkemiz ve çocuklarımız için yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.





“KIZIM DA BU YURDUN ABLASI OLACAK”





Kendisi de bir kız çocuk sahibi olan ve kız çocuklarına verdiği değeri vurgulayan Koçali, kızı Nazlıcan Koçali’nin de yurttaki öğrencilere destek vereceğini dile getirdi. “Kızlarımıza değer vermemiz ve onların ufkunu açmamız, kucak açmamız ve yardımcı olmamız lazım. Kızım Nazlıcan’ı da okulun ablası ilan ettik. Gelip burada çocuklarla ilgilenecek, sıkıntısı olanın sıkıntısını dinleyecek, sınava hazırlananlarla ilgilenecek” diye konuştu.





Nazlıcan Koçali ise, hem cinsi olan öğrencilerin dertlerini daha iyi anlayabileceğini ifade etti ve şunları söyledi:





“Hem cinsim oldukları için ben daha çok sosyal yardımlarda bulunacağım. Burada ulaşım kızları eğitimden uzak tutmak için bir bahane oluyordu. Bu yurt sayesinde bu sorun çözüme kavuştu. Ulaşımı dert eden aileler olursa çocuklarını bu yurda yollayabilirler ve çocuklar eğitimlerini daha kolay alabilirler. Benim için de kız çocuklarının eğitimi çok önemli.”