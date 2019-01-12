(Görüntülü) 25 yıl evli kaldıktan sonra boşanan çift, 15 yıl sonra tekrar evlendi

Sinan KABATEPE EREĞLİ (Zonguldak),() Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 25 yıl evli kaldıktan sonra boşanan 6 çocuk sahibi Yaşariye Afacan(56) ve Zeki Şen(56), 15 yıl sonra tekrar evlendi. Arkadaşlarının kuaför dükkanında eğlence düzenleyen çifti, çocukları ve yakınları yalnız bırakmadı. 1979 yılında evlenen ve 25 yıl evli kalan Yaşariye Afacan ve Zeki Şen'in 6 çocukları oldu. Çift, 15 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı ve ayrı yaşamaya başladı. Birbirileriyle bir araya gelmeyen çift, aradan geçen 15 yılın ardından Yaşariye Afacan'ın yeninde adım atması ile tekrar görüşmeye başladı. Yaşariye Afacan ve Zeki Şen, ardından tekrar evlenmeye karar verdi. Geçen cuma günü, Ereğli Belediyesi Nikah Salonu'nda evlenen Yaşariye Afacan ve Zeki Şen, arkadaşlarının kuaför dükkanında aile arasında eğlence düzenledi. Çocukları, torunları ve yakınlarının katıldığı eğlencede Yaşariye Afacan ve Zeki Şen çifti, davul ve zurna eşliğinde evlerinden çıkarak kuaför dükkanına gitti. Çift, çalan müzikler eşliğinde bol bol dans etti ve oynadı. 'HERHALDE SONRADAN AŞIK OLDU' Yaşariye Afacan, eski eşiyle 15 yıl aradan sonra bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Ayrılmalarını cahilliklerine verdiğini ifade eden Yaşariye Afacan, Eşimle 1979 yılında 16 yaşında iken evlendik. Neden ayrıldık Ne bileyim cahillik. 15 sene sonra yeniden evlendik. Aşık oldu herhalde sonradan sonradan. Çok mutluyum. 6 tane çocuğum var dedi. Zeki Şen ise 15 yıl sonra eski eşine tekrar aşık olduğunu söyledi. Çok mutlu olduğunu ifade eden Zeki Şen, şöyle dedi Bizim şöyle diyeyim, bir gerekçe ya da herhangi bir şiddet yoktu. Nedense bizde kafalar uymadı. Sonra biz ayrıldık. 15 sene ayrı kaldık. İnsanlar ileri gittikçe, yaşlandıkça kafaları sonradan oturaklaşıyor. Ondan sonra birbirimize aşık olduk diyelim. Mutlulukla evlenmek istedik. Severek evleniyoruz. 2 kızımız 4 oğlumuz var. Oğlumuzun birisi sakat. Evlenme konusunu eşim açtı. Eşim 'Ayrı olarak durmak iyi olmuyor. Bir arada olmak lazım. Bir araya gelmemiz lazım. Mutlu bir yuva kuralım' dedi. Bizde tamam dedik. Kararımızı severek verdik. Allah'a şükür çok mutluyuz. Yaşariye Afacan'ın komşusu da olan ve kuaför dükkanının sahibi Hasan Kamberoğlu da, Gerçekten bizde çok mutlu olduk. Böyle yalnız kalmaları canımızı sıkıyordu. Evlenmeleri çok güzel oldu. Çok mutlu oldular. İki kişiyi mutlu etmek o kadar güzel bir şey ki. Allah mutluluklarını bozmasın. Bir daha ayırmasın diye konuştu.