(Görüntülü) 2019'da gelinler çiçek açıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 2019 gelin saçları ve makyajları tanıtıldı.

Kemer ilçesinde, 2019 yılı gelinlik saç ve makyaj modası 'Kadın Bir Çiçektir' teması ile tanıtıldı. Organizasyon ilçe merkezinde bulunan ünlü Ayışığı Plajı'nda yapıldı. Güzel modeller sıcak havada sahil kenarında gelinlikle poz verirken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Gelinlikler özellikle canlı çiçeklerle yapılan taç ve duvakla renklendirilirken, makyajlar ise çiçek aksesuarlarının renklerine göre daha sade tercih edildi. Gelinler bu yıl güzelliklerini doğal çiçeklerle renklendirecek.

İlçe merkezinde bulundan Jasmine Güzellik Merkezi işletmecisi ve ulusal birçok yarışmada ödülleri bulunan saç stilisti ve makyöz Yasemin Üst, 2019 için saç ve makyaj tasarımları hazırladıklarını ve 'Kadın Bir Çiçektir' temasını ön plana çıkarttıklarını söyledi. Üst, Bunun üzerine çalışmalar yaptık. Her yılın aksine bu yıl gelinlikçilerimiz ve makyözlerimizle birlikte kombin bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın daha iyi sonuç vereceğini düşündük. Geçen senelerde daha avangart saçlar, yüksek taçlar, ağır makyajlar vardı. Bu yıl bunların aksine daha hafif makyajlar, volümlü saçlar ama çiçek detayları kullandık. Genellikle canlı çiçekleri tercih ediyoruz ama kendimiz yaptığımız aksesuarlarımızı, çiçek tasarımlarımızı gelinlerimize uyguluyoruz diye konuştu.

Yeni yılda gelinlerin makyajlarının daha sade olacağını söyleyen makyöz Meliha Özer ise geçen yıl ve ondan önceki yıllarda göz kapaklarında daha çok renkli farlar kullanılırken, bu yıl bunu biraz daha sadeleştirdiklerini söyledi. Özer, Gelinlerimizin aksesuarlarına göre gözaltları daha renkli ama göz kapakları daha nut. En önemlisi yüzümüze göre makyaj yapmak. Makyajın en önemli unsurlarından biri kesinlikle kontör. Highlighter (Yüzün T bölgesini aydınlatmak ve yanaklarda parlak bir görüntü elde etmek), makyajın olmazsa olmazlarından biri. Dudakları her zaman aksesuara göre patlatıyoruz. Gelinlerimiz böylece daha canlı ve daha göz önünde oluyor dedi.

Ekinliğe katılan modellerden Ayça Torun, 2019'a gelinlerimiz çiçek gibi girecek dedi.