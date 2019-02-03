(Görüntülü) 2019 Bilyoner Winterfest'e binlerce üniversiteli akın etti

Serkan AKKUŞ BURSA,() Kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Uludağ?da sömestr tatilinin son günü oteller doldu taştı. Bazı tatilciler geri dönerken binlerce üniversiteli öğrenci Bilyoner Winterfest 2019'un ikinci periyodu için Uludağ'a akın ederken pistlerde adım atacak yer kalmadı. Telesiyej ve teleferik önünde uzun kuyruklar oluştu. Sömestr tatilini Uludağ?da geçiren tatilciler bu gün itibari ile geri dönüşe başladı. Binlerce üniversite öğrencisi Bilyoner Winterfest 2019'un ikinci periyodu için Uludağ?a akın etti. Pistlerde adım atacak yer kalmazken, Uludağ adeta kent meydanına döndü. Bu yoğunlukla birlikte otellerdeki doluluk oranları yüzde yüze ulaştı. Hafta sonu tatilini fırsata çeviren günübirlikçiler, piknik alanları ve ormanların içerisinde mangal yaparak haftanın yorgunluğunu attı. Uludağ'a araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar Milli Parklar gişelerinde, teleferikle çıkmak isteyen vatandaşlar ise istasyon çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Otellerde yer bulamayan Mustafa Cangül, Manisa'dan geliyoruz. Pistler çok kalabalık kayak yapamıyoruz. Oteller full dolu kalacak yer bulamadık geri dönmek zorunda kalacağız diye konuştu. Sömestr tatilinin ardından Uludağ'da Bilyoner Winterfest 2019 ise, bugün ikinci periyodu ile binlerce öğrenciye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 23.üncüsü düzenlenen Bilyoner Winterfestte gece ünlü sanatçılar sahne alacak. Gündüzleri de Dj performanslarıyla tatilciler eğlenceli dakikalar geçirecek. Bilyoner Winterfest ve Ark Organizasyonun kurucu üyesi Kayahan Göltepe, Bilyoner Winterfest?i 23 senedir aralıksız bir şekilde gençler için düzenliyoruz. Festivalimiz 30 Ocakta başladı 14 Şubat'a kadar aralıksız devam edeceğiz. Türkiye'den yaklaşık 8 bin Üniversite öğrencisini Uludağ'da buluşturuyoruz. Aynı zamanda 5 farklı ülkeden Yunanistan, Ukrayna, Hollanda, İran ve Hırvatistan'dan üniversite öğrencilerini ağırlıyoruz. Festivalin ilk periyodu güzel ve yoğun geçti. 2. Preiyod bugün başlıyor. Her periyoda meşaleli gece kayağa hava fişek gösterileri düzenleyip gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Festivalde her şey üniversite öğrencileri için tasarlandı. İndirim üzerine kurulmuş bir festival diyebilirim dedi.