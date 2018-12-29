(Görüntülü) 200 bin liralık kehribar tespih

ESKİŞEHİR'de tespih satıcısı Nurettin Sargın, dükkanında bulunan kehribar tespihin 200 bin lira değerinde olduğunu söyledi. Sargın, kehribar taşını kolye olarak da sattığını ifade ederek, bunların çeşitli hastalıklara iyi geldiğini öne sürdü. Tarihi evlerin olduğu Odunpazarı ilçesinde tespih dükkanı bulunan Nurettin Sargın, yaklaşık 10 yıldır tespih sattığını söyledi. Kehribar tespih satın almak isteyenlerin dikkatli olması gerektiğini ifade eden Sargın, "2-3 yıldır, tespihimiz revaçlarda ve sahtekarlık, yalancılık da aldı başını gidiyor. Bir tespihe 50, 100, 500 lira veriyorsunuz ama ne olduğunu bilmeden almayın. Özellikle kehribar konusunda deneyimli, bilinen yerlerden alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü kehribar 5 bin yıl 100 bin yıl arasında oluşumunu tamamlayan, tespih yapımında kullanılan, senelerdir ilaç yapımlarında kullanılan malzemedir. Bu malzeme genelde Rusya taraflarında, Dominik Cumhuriyeti'nde, Polonya taraflarında çıkar" diye konuştu. Kehribarın guatr ve tiroit hastalığına iyi geldiğini anlatan Nurettin Sargın, "Kehribar kan hücrelerini yeniliyor. Mikrop öldürücü, antibakteriyel olarak biliniyor. Kolye şeklinde oluyor vücuda kolye şeklinde takılıyor. 80-10 liraya satılanlar var. Bunlar kopya ve kimyevidir, bunları almayın. Özellikle çocuklarda kadınlarda sakıncalıdır. Gerçek kehribar çıra kokusu verir. Diğerleri pres baskıdır. Kehribarı çocuğun sağ ayak bileğine takarsanız ateşini düşürür. Gerçek kehribar tiroiti, guatrı bitiriyor" dedi. Türkiye'de bulunan Alman sıkması 3 kehribar tespihten birinin kendisinde olduğunu belirten Nurettin Sargın, "Bende hakiki Alman sıkması 200 yıllık tespih var. Bunlar Türkiye'de 3 tanedir. Biri Koç'larda, Koç Müzesi'nde. Birisi Gaziantep'te Mustafa Bozkurt ustamızda, birisi de bizde. Bu tespih de Alman sıkmasıdır. Fiyatı 200-225 bin lira civarındadır" diye konuştu.

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