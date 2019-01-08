(Görüntülü) 2 milyon zeytin ağacı, atlı kır bekçilerine emanet

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde 2 milyonun üzerinde zeytin ağacı, Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bünyesindeki atlı kır bekçileri tarafından korunuyor. 7 gün 24 saat atla devriye gezen yaklaşık 25 bekçi, kışın zeytin hırsızlarına karşı, yazın ise keçi ve koyunların ağaçlara zarar vermemesi için mücadele ediyor. Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bünyesinde oluşturulan atlı kır bekçileri, hasat döneminde zeytin hırsızlığı olaylarının önüne geçilmesi için 7 gün 24 saat görev yapıyor. 'Zeytinlerin efendisi' olarak adlandırılan kır bekçileri, her sabah belirlenen 4 merkezde toplanıyor, ardından da görev yerlerine dağılıyor. Havanın durumuna göre motosiklet de kullanan kır bekçileri, kışın hırsızlara, yazın da koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların ağaçlara zarar vermemesi için mücadele yürütüyor. 78 YILDIR ZEYTİNLİKLER ONLARA EMANET Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanı Suat Kaçak, 1941 yılından beri faaliyette olan kır bekçileri ile zeytin hırsızlığına karşı mücadelede büyük yol kat ettiklerini söyledi. Kaçak, “Kadromuza titizlikle seçtiğimiz bekçilerimizin katılımı ile planlı, programlı ve özverili çalışmalarımız meyvelerini veriyor. Bekçilerimiz, üreticilerin ekili dikili bütün arazilerini kötü amaçlı kişilerden korumak, yanlışlıkları düzeltmek için uğraşıyor. Balıkesir Büyükşehir olduktan sonra bizim meralarımız genişledi. Küçükköy, Altınova köyler bize bağlandı. Bu kadar büyük araziye göre personelimiz çok az" dedi. GEÇEN YIL 15 HIRSIZLIK OLAYINA MÜDAHALE EDİLDİ Geçen yıl 15 hırsızlık olayının yaşandığını, ancak çalınmak istenen tüm zeytinleri kurtardıklarını belirten Başkan Suat Kaçak, bu hasat sezonunda hiç hırsızlık olayı meydana gelmediğini belirtti. MAAŞLARI ÜRETİCİLER KARŞILIYOR Kır bekçilerinin maaşlarını üreticilerin verdiği parayla karşıladıklarını söyleyen Kaçak, "Bekçilerin aylıklarını ödeyemiyoruz. 1941 yasası hala geçerli olduğundan, kanunlarımızın yetersizliğinden, bu kanun yeniden ele alınmadığından sıkıntıya düşüyoruz. Personelimiz memur kapsamında görünüp, işçi olarak çalışıyor. Bu yasanın değişmesini istiyoruz" diye konuştu. Kaçak, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gencer ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özay Dörttepe’den de büyük destek gördüklerini vurguladı. 2 MİLYON ZEYTİN AĞACINDAN SORUMLULAR 200 bin dönüm alanda yaklaşık 2 milyon zeytin ağacının sorumluluğunu taşıdıklarını söyleyen Bekçibaşı Ahmet Omak, "Biz 25 bekçi arkadaşımız ile görevimizin başındayız. Bekçi personelimiz hem atlı hem motorizedir. Hava şartlarına göre atlı veya motorize olarak çalışmaktayız. Daha evvel sayımız 15’ti. Büyükşehre bağlanıp mıntıkalarımız genişleyince, sayımızı arttırdık. Sayıyı ileriki günlerde daha da artırmayı düşünüyoruz. Bu konuda üreticilerimizin duyarlı olması lazım. Biz maaşımızı devletten değil, üreticimizin verdiği ücretlerden karşılıyoruz. Tüm varlığımız ve kuvvetimiz ile çalışıyoruz" dedi. Bekçilerin Altınova sorumlusu Cumhur Kopuk ise "Hava şartlarına göre gerekirse atla, gerekirse motorla çalışıp, hırsızlıkla mücadele edip, çiftçimizin malını koruyoruz. Hava sıcaklıkları bazen sıfırın altına düşüyor. Bizim için soğuk, sıcak fark etmiyor. Her zaman görevimizin başındayız" diye konuştu.

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