(Görüntülü) 2 GÜNDÜR BEKLETİLEN TIR VE KAMYON ŞOFÖRLERİ İSYAN ETTİ

(Görüntülü) 2 GÜNDÜR BEKLETİLEN TIR VE KAMYON ŞOFÖRLERİ İSYAN ETTİ

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