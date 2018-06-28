(Görüntülü) 1.8 milyar TL harcanan virane haldeki Expo alanı, yeniden canlanacak

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - TÜRKİYE'nin ilk botanik organizasyonu 'Expo 2016 Antalya' sergi alanındaki bitkiler, bakımsızlıktan kurudu. Alanı devralan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca Expo'nun canlandırılması için çalışma başlatıldı.



Aksu ilçesinde, 1121 dekarlık arazide, 2 yıllık çalışma sonucu tamamlanan, Türkiye'nin ilk botanik organizasyonu 'Expo 2016 Antalya', 23 Nisan 2016 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Expo Kulesi'nden kongre merkezine, yağmur ormanlarından endemik bitki türlerine, eğlence mekanlarından çocuk oyun alanlarına kadar içinde çok sayıda ünite barındıran sergi alanında, açık kaldığı 191 günde 5 milyona yakın ziyaretçi ağırlandı. 1.8 milyar TL'nin harcandığı sergi alanı, 30 Ekim 2016 tarihinde kapandı. 'Expo 2016' alanı, nisan ayında, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na devredildi.



BİTKİLER BAKIMSIZLIKTAN KURUDU



'Expo 2016 Antalya' sergi alanı, bakanlığa devredilmesinden önceki süreçte bakımsız kaldı. Alanda ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği ve fotoğraf çektirdiği bitki heykeller kurudu. At, fil, tavşan, ağaç diken adam, inek, koyun ve daha birçok simgenin demir iskelet üzerine bitkilerin yeşillendirilmesiyle oluşturulan heykellerin kuruyup, sararması görüntü kirliliği oluşturdu. Bazı bitki heykellerinin demir aksamıyla birlikte deforme olduğu görüldü. Alanda yetiştirilen birçok çiçek türünün ve zeytin ağaçlarından bazılarının kuruması dikkat çekerken, ülke bahçelerinden birçoğu da bakımsız kaldı. Çöp konteynerleri paslanıp, boyaları kalkarken, ülke bahçelerinin önündeki süs havuzlarının ise çamurlaşıp, yosun tuttuğu görüldü.



BAKANLIK EL ATTI, EXPO YENİDEN CANLANDIRILIYOR



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca Expo alanının devralınmasının ardından personel ve gerekli ihtiyaçların ihalesi yapılarak, haziran ayı itibarıyla Antalya İl Müdürlüğü'nün idaresine verildi. Bakanlık personeli tarafından büfelerin işletmesine, alanın temizliğine ve bakımına başlandı. Elden geçirilecek Expo alanında kuruyan bitkilerin yeniden canlandırılması için altyapı çalışmalarına hız verildi. Ayrıca Expo alanına giriş tamamen ücretsiz olurken, bazı alanlara girişin de ücretli olduğu kaydedildi.