Haber: Ali AKSOYERİ-İSTANBUL
Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ün 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
(Görüntülü) 16 YAŞINDAKİ ENGELLİ GENCİN ÖLDÜRÜLÜMESİ: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Haber: Ali AKSOYERİ-İSTANBUL Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ün 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak...
Haber: Ali AKSOYERİ-İSTANBUL
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