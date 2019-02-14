Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul 15 Temmuz Şehitler köprüsünde şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Avrupa yönüne geçişte köprünün ortasındaki paket için bomba uzmanı ekip geldi. Köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
(Görüntülü) 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde şüpheli paket alarmı (1)
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul 15 Temmuz Şehitler köprüsünde şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Avrupa yönüne geçişte köprünün ortasındaki paket için bomba uzmanı ekip geldi. Köprüde trafik yoğunluğu...
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