(Görüntülü) 14 seçmeni olan mahallede oy kullanma 30 dakikada bitti

AYDIN'ın İncirliova ilçesine Hamitler Mahallesi'ndeki toplam 14 seçmen, sabah erkenden sandık başına gelerek oylarını kullandı. Çoğu yerde henüz oy kullanma yeni başlarken, Hamitler Mahallesinde seçmen, 30 dakikada oyunu kullandı. İlçe merkezine 10 kilometre mesafede, 19 kişinin yaşadığı ve 14 seçmeni olan Hamitler Mahallesi'nde, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de 30 dakikada oy kullanmayı tamamladı. Hamitler Mahalle Muhtarı Mehmet Atar, 4 dönemden beri mahalle muhtarlığı yaptığını belirterek, "Mahallemizde 14 seçmenimiz bulunuyor. Hatasız, kazasız herkes geldi, oylarını kulandı. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

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