(Görüntülü) 137 yıllık deniz fenerinde 3'üncü kuşak olarak görev başında

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/BAFRA(Samsun), () - SAMSUN'da yaşayan Fikret Özkan (55), ailesinin 3'üncü kuşak temsilcisi olarak Bafra Deniz Feneri'nde seyir yardımcısı olarak görev yapıyor. Dedesi, babası ve ağabeyi de Bafra Deniz Feneri'nde çalışan Özkan ve ailesi 137 yıllık tarihi bulunan deniz fenerinin 98 yılına tanıklık etti.



1920 yılında Recep Özkan, fenerin bulunduğu yerden kıyaya 700 metre daha yaklaştırılması işinde çalıştıktan sonra fenerde görev yapmaya başladı. Yaklaşık 20 yıl sonra bu görevi oğlu Hakkı Özkan'a devretti. 33 yıl görev yapan Hakkı Özkan'dan sonra bayrağı oğlu Ferşat Özkan aldı. 25 yıl burada çalışan Ferşat Özkan ardından görevini kardeşi Fikret Özkan'a bıraktı. 20 yıldır Bafra Deniz Feneri'nde seyir yardımcısı olarak çalışan Fikret Özkan, ailesiyle birlikte fenere ait lojmanda yaşıyor. 1 çocuk babası olan Özkan, ömrünü burada geçiriyor.



'BURADA DOĞUP BÜYÜDÜM'



Deniz fenerinin gemiler için çok önemli olduğunu söyleyen Özkan, "Bu fener Fransızlar tarafından yapılmış. Bizim ailemiz de bu fenerde yıllardır görev yapıyor. Ben burada doğup büyüdüm. Hayatım bu fenerin yanında geçti. Şimdi de eşim ve kızımla birlikte burada yaşıyoruz. Mesleğimi çok seviyorum. Burada bir arıza olduğunda hemen müdahale ediyorum. Bakımını yapıyorum. Deniz feneri denizciler için çok önemlidir. Gemilerin rota feneridir. Yol gösterir. Kaptanlara geminin kıyıya olan mesafesini gösterir. Önceden feneri her akşam ben yakıyordum şimdi fotoselli olduğu için hava karardığında kendi yanıyor, aydınlandığında ise sönüyor. Arıza yaptığında hemen müdahale ediyorum" diyerek sözlerine şöyle devam etti:



'MESLEĞİMİ SEVİYORUM'



"Bu meslek seyrek yapılan bir meslek. Ama ben mesleğimi seviyorum. Burası denize sıfır bir nokta. Kışın fırtınası dev dalgaları oluyor ama bu meslek benim için ata, baba mesleği. Onun için bu mesleği sürdürmeye devam ediyorum."



'DENİZ FENERİNDE YAŞIYORUZ'



25 yıllık evli olan Rafiye Özkan eşinin görevi nedeniyle deniz fenerinin lojmanında yaşadıklarını söyleyerek "25 yıldır buradayım. Burası 10 haneli bir mahalle. Bu bölgede çok fazla kimse yaşamıyor. Eşimle evlendikten sonra ben bu lojmana gelin geldim. Çocuğumu burada büyüttüm. Deniz feneri bizim aynı zamanda yuvamız oldu. Gemiciler için de deniz feneri çok önemli. Burası Karadeniz'in en uç noktalarından birisi. Eşimde mesleğini layıkıyla yerine getiriyor. Ben de ona elimden geldiğince destek oluyorum. Beraber burada yaşıyoruz mutluyuz" diye konuştu.



26 METRELİK KULEYE SAHİP



Bafra Deniz Feneri 26 metrelik bir kule üzerinde bulunuyor. Kule demirden yapılması nedeniyle Türkiye'de tek olma özelliğine sahip. Fenere ulaşmak için kulenin içindeki 106 basamağın çıkılması gerekiyor. Kızılırmak Nehri'nin, Karadeniz'e döküldüğü son noktada bulunan fenerin ışığı en fazla 25 mil uzaklıktan görülebiliyor. Fener, kendi ekseni etrafındaki tam bir turunu 4.5 saniyede tamamlıyor.



