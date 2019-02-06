(Görüntülü) 112'ye gelen ihbarların yarısı asılsız

Kayseri 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Figen Gürbeden, acil komuta merkezine günlük 4 bin 800 civarında çağrı geldiğini, bunların yarısının gereksiz aramalardan oluştuğunu söyledi.

112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Figen Gürbeden, Biz 36 istasyon ve 627 personelle sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. 2017 yılında 120 bin 560 civarında olan vaka sayımız 2018 yılında 136 bin civarına yükseldi. Vaka sayısında yaklaşık yüzde 13'lük bir artış var. Ancak çağrı sayımızda yüzde 3'lük bir azalma oldu. Bunun da 'Yaşama Yol Ver', 'Minik 112' kampanyasının ve farkındalık çalışmalarının etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim için verileri değerlendirdiğimiz de pozitif bir gelişme oldu ifadelerini kullandı.

'AKŞAMA NE YEMEK PİŞİRELİM DİYE SORANLAR OLUYOR'

Asılsız ihbarlara değinen Gürbeden, Maalesef telefonların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, muhabbet etmek için çağrı alıyoruz. Ayrıca 'Akşama ne yemek pişirelim' şeklinde soru soranlar oluyor. Bunun dışında çocukların aramaları oluyor. Bu tür gereksiz aramalar var. Neredeyse günlük 4 bin 800 civarında çağrı alıyoruz. Bunun yarısı halen gereksiz aramalardan oluşuyor diye konuştu.

'GÜNDE YAKLAŞIK 100 HASTA İÇİN YER ARAMASI YAPIYORUZ'

112 komuta merkezinin hastaların koordinasyonunu sağladığını kaydeden Gürbeden, Biz 112 olarak sahadan acil vakaların alınıp, nakli dışında iller arasında ve il içinde hastalarımıza yer arıyoruz. Bu hastalarımızın koordinasyonunun sağlanması çok önemli bir konu. Günde yaklaşık 100 hasta için yer araması yapıyoruz. Bu da yılda 37 bin hastaya yer aradığımız anlamına geliyor. Özellikle yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar için koordinasyon sağlıyoruz şeklinde konuştu.

'112'NİN GEREKSİZ ARANMAMASI VAKALARA DAHA HIZLI ULAŞMAMIZI SAĞLAYACAKTIR'

112 çağrılarında ihbarda bulunanın adresi tam olarak bilmesinin vakaya ulaşmalarında kolaylık sağlayacağını belirten Gürbeden, 112 ambulansı çağıranların Bizim vatandaşlarımıza hızlı ulaşabilmemiz için öncelikle adreslerini ve apartman dış kapı numaralarını doğru bir şekilde öğrenmelerin i rica ediyoruz. Çünkü dış kapı numarasında apartman numarası girdiğimizde onlara ulaşmamız çok kolay oluyor. Buna özellikle dikkat etsinler. Bunun dışında evde yalnız kaldıklarında fenalaştıklarında kapıyı açık bıraksınlar. Kapı kapalı olduğu için itfaiye çağırdığımız vakalarımız oldu. Gereksiz yere 112'nin aranmaması bizim vakalara daha hızlı ulaşmamızı sağlayacaktır dedi.