(Görüntülü) 105 yaşındaki Bektaş Ergül, Yaşlılık Şurası'nda Manisa'yı temsil edecek

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan 105 yaşındaki Bektaş Ergül, Manisa'yı temsilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'da yapılacak olan Yaşlılık Şurası'na katılacak. Ergül'e, burada 'Asırlık Çınar' belgesi verilecek.



Salihli'de yaşayan 6 çocuk, 59 torunu bulunan Bektaş Ergül, adeta yıllara meydan okuyor. Torunun torunlarını gören 105 yaşındaki Ergül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 20 Şubat'ta Ankara'da yapılacak olan Yaşlılık Şurası'na Manisa'yı temsilen katılacak. Ergül'ün Cumhuriyet'in canlı bir tanığı olduğunu belirten Salihli İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ankara'da yapılacak Yaşlılık Şurası'na Manisa ve ilçesi Salihli'den sadece Bektaş Ergül katılacak. Kendisine burada 'Asırlık Çınar' belgesi verilecek. Atatürk'ün de dediği gibi gençliğinde tüm gücüyle bugünümüz için çalışan yaşlılara, gereken sevgi ve saygıyı göstermek bizlerin boynunun borcudur" dedi.



'UZUN YILLAR SAĞLIKLI YAŞAMAMI ÜZÜME BORÇLUYUM'



Kula ilçesinin kırsal Kenger Mahallesi'nde 1914 yılında dünyaya geldiğini belirten Bektaş Ergül, ömrü boyunca sigara ve alkol kullanmadığını, başından iki evlilik geçtiğini, eşlerinin ikisinin de vefat ettiğini söyledi. Uzun yıllar sağlıklı yaşamasını üzüme borçlu olduğunu belirten Ergül, "Eskiden köylerde tarhana, bulgur, börülce ve nohut olurdu. Biz şimdiki gibi pazar harçlığı nedir bilmeyiz. Bahçemizde patlıcan, biber, domates gibi her türlü sebze olurdu. Biz ne yetiştiriyorsak, onlarla beslenirdik. Pekmezimiz, ekmeğimiz ve peynirimiz bol olurdu. Hala üzüm benim cebimde durur. Üzümün hem yaşını hem kurusunu yemeye devam ediyorum. Gençliğimde çok çalıştım. Çalışkan 2 kişi var ise bunlardan birisi bendim. Çalışan demir işler, parlar. Şimdiki gençlere tavsiyem, daima çalışmaları ve yükselmeleri. Türk Ordusu'nun da daima kalkınmasını istiyorum" dedi.



'O BİZİM ÇINARIMIZ'



Bektaş Ergül'ün en küçük oğlu Ahmet Ali Ergül, babasının 105 yaşında ve sağlıklı olmasından mutluluk duyduğunu söyledi. En küçük kızı Aysel Yavuz ise, "Babam yaşamımız boyunca bizlere her konuda destek oldu. Destek olmaya da devam ediyor. Babam hep çalışkan, çocuklarına karşı hep yumuşak ve güleryüzlü birisidir" diye konuştu.



Ergül'ün torunlarından Fatma Ergül Şan ise, "Onu çok seviyoruz. Her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. O bizim çınarımız" dedi.



Ergül'ün torununun torunu Mehmet Efe Şanal da, "Her zaman dedemin elini öperim. O da bana para ve şeker verir. Bizi hep mutlu eder. Bu yaşta bir dedem olduğu için çok mutluyum. Onu çok seviyorum, iyi ki var" dedi.



DAMADI ŞİİR YAZMIŞ



Ali Yavuz ise kayınpederi Bektaş Ergül'ün tam bir Atatürk hayranı olduğunu söyledi. Yavuz, kayınpederi için yazdığı 'Bektaş Dede' isimli şiirini okudu.



En küçük torunu Mert Şenal ile arasında 103 yaş fark bulunan Bektaş Ergül için 100'üncü yaş gününde yakınları tarafından doğum günü partisi düzenlenmiş asırlık çınar doğum gününde torunları ile karşılıklı oynamıştı.