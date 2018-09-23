(Görüntülü)1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN (TRUMP İLE GÖRÜŞME) ABD TARAFINDAN TALEP GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN (TRUMP İLE GÖRÜŞME) ABD TARAFINDAN TALEP GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ (1) İSTANBUL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: (TRUMP İLE GÖRÜŞME) ABD TARAFINDAN TALEP GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ (1) Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareketi öncesi açıklama yaptı. Açıklama sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya, "ABD tarafından talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi. Erdoğan, MHP'nin af talebiyle ilgili soruya, "Gelsin, görürüz, bakarız. Üzerinde çalışırız. Atılabilecek adımlar varsa atarız" yanıtını verirken yeni havalimanının açılış tarihinin değişti iddiasıyla ilgili soruya ise "Şimdi sizden duyuyorum. Öyle birşey yok. Dün oradaydım. Tekraren sordum. 29 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız" yanıtını verdi.