(Görüntülü) 1 bypass,18 anjiyo, 6 stent, 4 balon anjiyografisi yapıldı doğum gününde sağlığına kavuştu

Buse ÖZEL - Ömer HASAR / İSTANBUL, () Malatya'da yaşayan 64 yaşındaki Hüseyin Öcal'a ilk kez 23 yıl önce stent takıldı. Stent takılmasından sonra da uzun yıllar kalbinde sorun yaşayan Öcal'ın durumu giderek kötüleşti. 18 kere anjiyo olan, 6 kere stent takılan ve 4 kere balon anjiyografisi yapılan, Öcal kötüleşince tedavi için yine çareler aramaya başladı ancak bulamayınca memleketi Malatya'ya dönmek için İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitti.





DOĞUM GÜNÜNDE AMELİYAT OLDU





Havalimanında kalp krizi geçiren Öcal'ın götürüldüğü hastanedeki acil servis doktoru hastayı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Hastanede 1 hafta tedavi edildikten sonra ameliyat edilen Öcal, sağlığına kavuşurken doğum gününde yeni hayatına 'Merhaba' dediği ortaya çıktı. Öcal, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kaya tarafından doğum gününde gerçekleştirilen ameliyat sayesinde 64 yaşına bastı.





18 KERE ANJİYO OLDU





1995 yılında ilk kez ameliyat olan ve daha sonra 18 kere anjiyo olan hasta Öcal hikâyesini şöyle anlattı: "Malatya'dan Ankara'ya sevk edildim ve ilk bypass ameliyatımı oldum ancak şikayetlerim azalmadı. 23 yıl zaman geçti o sürede 18 kez anjiyo, 4 kere balon oldum. İstanbul'a son geldiğimde birçok uzman 'Yapılacak bir şey olmadığı' yönünde kanaat bildirdi. Malatya'ya dönecektim ki havalimanında kalp krizi geçirdim. Oradan ambulansla bir hastaneye gidip, bir gece kaldım. Çıktıktan sonra daha kötü hissettiğim için başka bir hastaneye gittim. Oradaki nöbetçi doktor beni Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Burada 1 hafta yatılı tedavi olduktan sonra ameliyat edildim ve çok iyiyim. O gün de benim doğum günümdü. Doç. Dr. Kaya'ya minnettarım. Ameliyatın ardından da köyüme döndüm."





"KRİZ DEVAM EDERKEN AMELİYATA ALDIK"





Damarları inceledikten sonra hastanın by-pass ameliyatı şansı olduğuna karar verdiklerini söyleyen Doç. Dr. Kaya, "Göğüs içi ve bacaklarından alınan damarlar ile by-pass ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyatın ardından 23 yıldır çektiği ağrıların çok hızlı bir şekilde kaybolduğunu ve sosyal hayatına döndüğünü müşahade ettik."





Hastanın, hastaneye geldiğinde hala havalimanında geçirdiği krizin etkileri içinde olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kaya "Hastanın krizden önceki kalp fonksiyonları birazcık daha ameliyatımıza elverişliyken, kriz nedeniyle ameliyatımızı fazladan zorlayan bir pozisyondaydı fakat kalp krizinin de bitmesine müsaade edecek bir zaman yoktu. Riski kabul ederek, krizin ortasında ameliyata aldık fakat kalbi çok iyi cevap verdi ve çok hızlı iyileşme sürecine girdi."