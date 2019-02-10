(GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI) BAKAN KURUM 8 BİNA YIKILACAK. YUNUS APARTMANI BUGÜN YIKILMAYA BAŞLANACAK

(GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI) BAKAN KURUM 8 BİNA YIKILACAK. YUNUS APARTMANI BUGÜN YIKILMAYA BAŞLANACAK

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