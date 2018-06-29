(Görüntü) Uşak'ta görüldüğü öne sürülen boz ayının ayak izini sürdüler

UŞAK'ın Banaz ilçesinin Düzlüce ve Halaçlar köyleri yakınlarında köylüler tarafından bir süredir gezdiği ileri sürülen boz ayıya ait olduğu ileri sürülen ayak izleri, avcılar tarafından bulundu.



Uşak'ın Düzlüce ve Halaçlar köylerinde köylüler tarafından görüldüğü ileri sürülen boz ayı merak konusu oldu. Yörede pek rastlanmayan boz ayıyla ilgili sosyal medyada onlarca paylaşım yapıldı. Avcılar da yörede merak konusu olan ayıyı bulmak için seferber oldu. Avcılar, yaklaşık 1 yıldır yörede yaptıkları aramalar sonucunda söz konusu ayıya ait olduğu sanılan ayak izlerini Düzlüce Köyü Karancık Mevkisi'nde buldu. Yörede gezdiği ileri sürülen boz ayıyı ilk olarak bir çobanın gördüğünü söylediğini belirten Yeşil Banaz Avcılar ve Atıcılar Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Halit Çatal (29), "Hatta ayı, çobanın birkaç koyununu da telef etmiş. Bizler de bunun üzerine izlerini takip etmeye başladık. Durumu, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirerek gerekli izinlerimizi aldık. İlk başlarda biz de buna inanmadık. Başka bir yabani hayvan gördüklerini düşündük. Ancak bu bölgede bir boz ayının gezdiğini net olarak ayak izlerinden belirledik. Bu sevindirici bir olaydır. Doğa hayvanlarının halen bu bölgelerde yaşadığının ispatıdır" dedi.



Görmüş olduğu ayıyı önce domuz zannettiğini belirten Halaçlar Köyü'nden 67 yaşındaki Arif Ceran, "Mantar toplamak için ormanlık alana gittim. Sık ağaçlık olan bir bölgeye geldiğimde, bir ses geldi. Önce domuz zannettim. Fakat dikkatli baktığımda, tüyleri değişikti. Daha öncelerden avcı olduğum için tecrübem var. Biraz yaklaşıp önüne geçmek istedim. Fakat karşımda bir ayı duruyordu. Ben, bağırınca ayı kaçmaya başladı. 'Ayı gördük' dediklerinde inanmayan kişilerden biri de bendim. Ancak doğruymuş. 30 yıl çobanlık yaptım ama hiç ayıya rastlamamıştım" diye konuştu.



'BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN GÜZEL BİR HABER'



Doğa Koruma Ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin ise "Yaklaşık olarak 2- 3 yıldır bizlere de Murat Dağı etekleri çevresinde boz ayı görüldüğüne dair ihbarlar geliyor. Fakat biz şu ana kadar fiili olarak göremedik. Avcıların çektiği ayak izlerinin kamera görüntüleri var. Bu konu da Uşak'ta ayının varlığı biliniyor. Bizim için boz ayının görülmesi, biyolojik çeşitlilik açısından güzel bir haber. Burada demek ki doğal hayat korunuyor ve doğal hayatımız gelişiyor. Vatandaşlarımız piknik ya da yürüyüş amaçlı bölgede yalnız dolaşmasın. Saldırma ihtimaline karşı tedbirli olmalarında fayda var. Ayı olduğunu bilmeleri, buna göre tedbir almaları gerekir" dedi.

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