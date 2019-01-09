Görme engelli sağlık çalışanları kahvaltıda buluştu

ESKİŞEHİR,()-ESKİŞEHİR'de, 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' nedeniyle düzenlenen etkinlikte görme engelli sağlık çalışanları kahvaltıda bir araya geldi.

Eskişehir Şehir Hastanesi personel yemekhanesinde düzenlenen kahvaltı programına, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr.Yaşar Bildirici, Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Karagülle, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Soner Yılmaz ile hastane idarecileri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge görme engelli personele eşlik ederek, kahvaltı servisi yaptı. Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Uğur Bilge, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanemizin güzel ve ferah ortamında, kurumumuzda görev yapan siz değerli çalışanlarımızla kahvaltı programıyla bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Her zaman engelli vatandaşların ve kurumlarımızda görev yapan görme engelli personelimizin yanındayız. Sağlık Müdürlüğü ve sağlık idarecileri olarak her zaman sorunlarınızı dinleyip, çözüm bulma noktasında gayret içinde olacağız ve bu buluşmaları geleneksel hale getireceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI