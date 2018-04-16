Gölmarmara Belediyesi'nin elektriği güneş enerjisinden

MANİSA'nın Gölmarmara Belediyesi, elektriğini üretecek 2 bin 200 panelden oluşan 500 KW gücünde Güneş Enerji Santrali'ni hizmete soktu. Belediye Başkanı Kamil Öz, aylık 28 bin liralık elektrik faturasından kurtulduklarını, elektrik satarak belediyeye 22 bin lira gelir sağladıklarını dile getirdi.

Gölmarmara Belediyesi, doğalgaz şehir şebeke döşemesi, 12 odalı otel, taziye ve kültürevi ile güneş enerji santrallerini, toplu açılışla hizmete soktu. Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törene; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Gölmarmara Belediye Başkanı AK Partili Kamil Öz, yatırımların toplam maliyetinin 50 milyon lira olduğunu ifade ederek, ilçenin modern bir görüntüye kavuştuğunu söyledi. Törendeki konuşmaların ardından protokol eşliğinde yatırımların toplu açılışı yapıldı.

GES MALİYETİ 620 BİN DOLAR

Açılıştan sonra Başkan Öz, basın mensuplarıyla birlikte faaliyete geçirilen güneş enerji santralinde incelemede bulundu. 10 dönümlük arazi üzerinde 2 bin 200 panelden oluşan santral hakkında bilgi veren Öz, "Belediyemizin yapmış olduğu güneş enerjisi santrali, 10 dönüm alanda 500 KW gücündedir. Gölmarmara ilçemizin sokak aydınlatma lambalarını, şantiye binası ile belediye hizmet binasının elektriğini üretmektedir ve fazla kalanı da satılmaktadır. Belediyemize bu aylarda günlük yaklaşık 2 bin lira gelir getirmektedir. Bu santralimizin ayda 50 bin lira belediyemize katkısı olacak. Diğer ilçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz dahil olmak üzere Manisa'da bir ilki başardık. Maliyeti 620 bin dolar oldu. 2.5 ay içerisinde tamamladık" diye konuştu.

ELEKTRİK FATURASINDAN KURTULDU

Güneş enerjisi santrali sayesinde belediyenin aylık 28 bin liralık elektrik faturasından kurtulduğunu ifade eden Öz, "Artık elektrik satan bir belediye haline geldik. Belediye hizmetlerinin ihtiyacı olan elektriği artık kendimiz üretiyoruz. Belediyemize aylık 28 bin lira elektrik faturası geliyordu. Şimdi bu fatura gelmeyecek. Tam tersine aylık 22 bin lira da elektrikten gelir elde etmiş olacak. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye elektrik satıyoruz" dedi.

Projelerinin sadece güneş enerji santraliyle sınırlı kalmayacağını ifade eden Öz, "Devamında Hidroelektrik santrali yapmak var. Bunun için fizibilite çalışması yaptık. Bir aya kadar bunun da sonucu alır ve önümüzdeki günlerde faaliyete geçiririz. Gölmarmara artık bir enerji üretim merkezi haline gelecek" dedi.

Başkan Öz son olarak, güneş enerjisi santrali projeleri konusunda belediyelerin kendilerinden danışmanlık hizmeti alabileceklerini dile getirerek, "Şu anda Ahmetli, Şehzadeler belediyeleri yaptığımız güneş enerji santrali çalışması konusunda belediyemizden danışmanlık hizmeti alıyorlar. Bu konuda onlara yardımcı oluyoruz. Hem bürokratik hem de teknik anlamda ne yapmaları gerektiği konusunda destek oluyoruz. Diğer belediyelerimizi de hayata geçirdiğimiz bu projeyi incelemeye davet ediyoruz" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×