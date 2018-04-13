Göle düşen otomobilde ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde önceki gün otomobilin baraj gölüne düşmesi sonucu yaşamını yitiren Musa Hoşça (38) ile çocukları Umut (14), Elif (13) ve Ebubekir Hoşça (9), Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi köyünde bir kişi, geçen çarşamba saat 13.30 sıralarında polisi arayıp, içinde 3'ü çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj Göleti'ne uçtuğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, baraj gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı otomobil tamponu bulundu. Bölgede arama yapan dalgıçlar fabrika işçisi baba Musa Hoşça ile çocukları Umut, Elif ve Ebubekir Hoşça'nın cansız bedenlerine ulaştı. Musa Hoşçan'ın Adana'ya annesinin mezarını ziyaret için gittiği öğrenildi. Musa Hoşça'nın eşi Rukiye Hoşça'nın ise olay günü Yahyalı'da bulunan annesine yardım ettiği için Kayseri'de kaldığı belirtildi.

Baba ve 3 çocuğunun cenazeleri yapılan otopsinin ardından Kayseri'nin Yahyalı ilçesi İlyaslı Mahallesi'ne getirildi. Kazada eşini ve çocuklarını yitiren Rukiye Hoşça taziye evinde gözyaşlarına boğuldu. Sakinleştirici iğne yapılan anne ayakta güçlükle durabildi. Musa Hoşça ve 3 evladı için İlyaslı Mahalle Camisi'nde bugün cenaze namazı kılındı. Namaza, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Hoşça Ailesi'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Musa Hoşça ve çocuklarının cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×