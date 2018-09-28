Gökçeada- Kabatepe feribot seferi 3 gün sonra yapıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, 3 gündür poyraz nedeniyle düzenlenemeyen feribot seferleri, bugün yapılmaya başlandı. İlk sefer, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 11.00'de gerçekleştirildi.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına, Gökçeada'ya deniz ulaşımının 3 gün aksamasına neden oldu. Salı günü birçok seferin fırtına nedeniyle yapılamadığı Gökçeada- Kabatepe hattında, çarşamba günü de tüm seferler iptal edildi. Gestaş tarafından bu hatta dün de tüm seferlerin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Gestaş firması yetkilileri, dün Güney Marmara hattında ise Erdek'ten saat 11.00 seferinin hava koşulları yüzünden yapılamayacağını bildirdi. Poyraz nedeniyle iptal edilen Gökçeada- Kabatepe feribot seferleri, bu sabah da aksadı. Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00'deki, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00'daki seferler fırtına nedeniyle yapılamadı. Saat 11.00'de gerçekleştirilen sefer ile 3 gün sonra Gökçeada'dan Kabatepe'ye feribotla ulaşım sağlandı. Gestaş firması yetkilileri, Gökçeada ile Kabatepe arasında gün içindeki seferlerin, hava şartlarının elverişli olması durumunda yapılacağını duyurdu. Çanakkale boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılabiliyor.

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