Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe arasında gün içinde yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan poyraz fırtınası ve bölgede etkili olması beklenen tropik fırtına ihtimali üzerine, Gökçeada'ya deniz ulaşımı durduruldu. Gestaş firmasından yapılan duyuruda, bugün Gökçeada'dan Kabatepe'ye, Kabatepe'den de Gökçeada'ya gün içinde yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Çanakkale Boğazı'ndaki Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ile, Bozcaada-Geyikli ve Güney Marmara hatlarında ise şu an için herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı belirtildi.



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