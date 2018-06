GMİS Genel Başkanı: TTK'ya 1500 işçi kısa sürede alınmalı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, () - GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak mitinginde açıkladığı Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 1500 işçi alımının kısa sürede yapılmasını beklediklerini söyledi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Haziran'da Zonguldak'ta düzenlediği mitingde TTK'ya bu yıl bin, gelecek yıl da 500 olmak üzere toplam bin 500 işçi alımı sözü verdiğini söyledi. Başkan Demirci, TTK'nın çok acil işçiye ihtiyacı olduğunu ifade etti. Özellikle üretim işçisine ihtiyaç duyulduğunu belirten Demirci, "Bakanlar Kurulu açıklandıktan sonra işçi alımının kısa sürede gündeme gelmesini istiyoruz. TTK'ya işçi alınarak üretimin arttırılması ve kurum zararını nasıl düşürebilineceği yönünde yöntemleri konuşmak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Zonguldak için iftarda güzel sözler sarf etti. Bizim her zaman söylediğimiz sözleri kendileri de sarf ettiler. Yani Allah nasip ederse bu işçi arkadaşlarımızın da alınması ile beraber üretimimizi artırarak en kısa zamanda çıkarılacak kömürü ülke ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Çünkü 1 dolarımızın dahi dışarı çıkmasını istemiyoruz. Bizim paramız içerde kalsın istiyoruz. Biz kazandırmak, kazanmak istiyoruz" dedi.

TTK'da çalışan işçi sayısının 7 bin 400 olduğunu söyleyen Demirci, her ay emekli olanlarla sayının hızla düştüğünü söyledi. Her yıl emekli sayısının giderek daha da artacağını ifade eden Demirci, "Sayın cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 2009'da içi alındı ama 10 bin işçi de emekli oldu. Yani sayımız her geçen gün düşüyor zaten bizim de dile getirdiğimiz buydu. Örneğin 2018 de bin kişi mi emekli oldu 2019'da bin kişi alınmalı bu sayı sabit tutulmalıdır. Norm kadro sabit tutulmalıdır. Ben buradan Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndaki norm kadronun sürekli sabit tutulması çağrısında bulunuyorum. Belli bir sayının altına girmesi durumunda o sayının tamamlanması gerektiğini ifade ediyorum. Sayın genel müdürümüzün bu konuda bir çalışması var. Bizim en büyük noksanlığımız üretim işçisi eksikliğimizdir. Bu üretim işçisi eksikliğinde bu alınacak işçi arkadaşlarımıza gidermeye hedefliyoruz" dedi.



FOTOĞRAFLI