Global Game Jam İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ilk defa gerçekleşiyor

Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, () - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi bu sene ilk defa uluslararası bir oyun geliştirme maratonu olan ‘Global Game Jam’e ev sahipliği yapıyor. 27 Ocak’a kadar sürecek etkinliğe kayıt yaptıran 60 kişi, 48 saat boyunca belirlenen tema üzerinden bir oyun yaratmaya çalışacak.

2009 yılından beri düzenlenen Global Game Jam (GGJ), dünyanın en büyük oyun geliştirme etkinliği olarak biliniyor. Her yıl etkinliğe katılan yüzlerce kişinin, GGJ merkezlerinde oyun geliştiriciler ile bir araya gelerek 48 saat içinde o yıla özel olarak belirlenen temadan yola çıkarak çalışan bir oyun yapması hedefleniyor.

Bu sene 25 – 27 Ocak tarihleri arasında düzenlenen GGJ’e İstanbul Bilgi Üniversitesi bu yıl ilk defa ev sahipliği yapıyor. Geçen sene 108 ülkenin dahil olduğu ve 803 merkezde gerçekleşen GGJ için İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne 60 kişi kayıt oldu.

BU BİR YARIŞMA DEĞİL

Global Game Jam’in (GGJ) birlikte üretmeye dayalı olduğunu vurgulayan İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Nuri Kara, “İlla bir ekip olarak katılmalarına gerek yok. Burada tanıştıkları kişilerle de ekip oluşturabiliyorlar. Belirlenen tema üzerinde beyin fırtınası yapıyorlar. Kimisi oyunun hikâyesini yazıyor kimisi ise oyun sesleri üzerinde çalışıyor. Bir oyun maratonu gibi görebileceğimiz ama paylaşmanın, eğlenceli vakit geçirmenin hem de birlikte üretmenin hâkim olduğu bir etkinlik. Bu bir yarışma değil, bu bir işbirliği. Katılımcıların buraya gelmesiyle oyun geliştirme yeteneğini arttırmasını, birlikte öğrenmeyi ve topluluğa katkıda bulunmasını amaçlıyor. Aslında bir sosyalleşme etkinliği” dedi.

Katılım için 18 yaş sınırı olduğunu belirten Kara, bu yıl 60 katılımcının olduğunu; grubun yarısını İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin yarısını ise dışarıdan katılanların oluşturduğunu söyledi.

“DENEYİM KAZANDIK”

Daha önce kendi içlerinde 5 defa ‘Game Jam’ düzenlediklerini ifade eden Kara, “Biz aslında bu işin 6’ncı serisini düzenliyoruz. Daha önce 5 tane ‘Game Jam’ gerçekleştirdik. Dolayısıyla biraz daha deneyimimizi arttırdık ve bunu GGJ’i ilk defa düzenleyerek göstermek istedik” diye konuştu.

GGJ’e en son katılacak olan ülkenin Havai olduğunu da sözlerine ekleyen Kara, “Merkezlerin temayı önceden paylaşmamaları gerekiyor. Arjantin’de Brezilya’da, Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da eşzamanlı olarak başlıyor. Sadece saat farkından dolayı temayı yerel merkezde duyuruyoruz. Dünya çapında herkes temayı öğrendikten sonra da bütün sosyal medya sitelerinde paylaşım yapılabiliyor” dedi.

OYUNLAR DÜNYA ÇAPINDA İZLENEBİLEN BİR PLATFORMA YÜKLENİYOR

GGJ’de çıkan oyunların daha sonrasında çok başarılı olabildiğinin altını çizen Kara, konuşmasına şöyle devam etti:

“GGJ’de oyunu var olan sisteme yüklemeleri gerekiyor. Daha önce GGJ’de geliştirilmiş ve pek çok üne kavuşmuş oyunlar da var. Dolayısıyla bağımsız oyun geliştiricileri, burada oluşturacakları ekiple oyunlarını tasarlayıp geliştirebilirler ve belki de daha sonra dünya çapında üne ulaşabilecek oyunlara da imza atmış olabilirler.48 saatin sonunda hem sunum yapıyorlar hem tema üzerine oyunlarla ne kattıklarını gösteriyorlar, hem de bunu herkesin erişebileceği, dünya çapında oyunların izlenebileceği bir alana yüklemiş oluyorlar.”

“DİSİPLİNLERARASI KATILIM ÇOK FAZLA”

Bu gibi etkinliklerde farklı mesleklerden pek çok insan yer aldığını dile getiren Kara, “Aslında dijital oyun tasarımı bölümleri Türkiye’de yeni gelişen bölümler. Dolayısıyla bu bölümün öğrencilerinden fazla katılım alıyoruz. Bilgisayar mühendisliği, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı gibi mühendislik, mimarlık, iletişim fakültelerinden, bu şekilde disiplinlerarası katılım çok fazla oluyor” dedi.

ÇOK FAZLA İÇERİĞE İHTİYAÇ VAR

“Önümüzdeki yıllarda dijital oyun sektöründen akademik anlamda daha çok bahsedeceğiz” diyen Kara, “Günden güne ilgi çok fazla artıyor. Hatta en son açıklanan rakamlara göre, ihracat alanında mobil oyunlar rekor kırdı. Her geçen yıl artan bir eğilim var. Mobil oyunlar, sanal gerçeklik, yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojiler de var. Dolayısıyla bunların da dijital oyun sektörüne girmesiyle birlikte bu ilgi ve alaka giderek artacaktır. Bu alanda içerik ihtiyacı çok fazla ön plana çıkıyor. Bu içeriği geliştirecek öğrencilerin, nitelikli insanların yetiştirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SEKTÖR VE AKADEMİ BİR ARAYA GELMELİ

Bölüm olarak akademik anlamda öncü olduklarını da kaydeden Kara, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Müfredatta programlama, tasarım, içerik üretimi, hikayeleştirme ve proje yönetimi gibi çok zengin içeriklidersler yer alıyor. Yine sektörle işbirlikleri yapmaya çalışıyoruz. Sponsorlu ya da sponsorsuz ‘Game Jam’ etkinlikleri düzenliyoruz, sektörde bağımsız oyun geliştiricisi olarak işe başlamış ve daha sonra oyunları çok fazla sayıda başarı elde etmiş kişilerle öğrencilerimizi konuşturma ve deneyimlerini paylaştırma imkânı sunuyoruz. Sektörelanlamda sürekli bir gelişme var, akademik anlamda da biz bunu ilerletmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada önemli olan nokta hem akademiyi ve sektörü bu dijital oyunlar alanında bir araya getirmek hem de daha fazla sayıda ve içerikte bu oyunları geliştirmek.”