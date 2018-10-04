GKV’liler hayvanlar için harçlıklarını mamaya verdi

GAZİANTEP Kolej Vakfı(GKV) Özel Okulları öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları hayvan mamalarını Canlı Hayatı İyileştirme Derneği(CAHİDE)’le verdi.

GKV’de, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. GKV İlkokulu tarafından düzenlenen ‘Can Dostlarımız’ resim sergisinde öğrencilerin evcil hayvanları ile beraber çektikleri fotoğrafları sergiledi. Öğrenciler düzenlenen film izleme etkinliğinde ‘Arkadaşım Max’ filmini izlediler. Daha sonra öğrenciler harçlıklarını biriktirip aldıkları evcil hayvan mamalarını teslim ettikleri CAHİDE’yi ziyaret ederek buradaki hayvanlarla zaman geçirdi. CAHİDE’de tedavi gören hayvanlarla bir araya gelen öğrenciler, onları daha yakından tanıma fırsatı buldu. Çocuklara üzerinde hayvan figürleri bulunan balonlar armağan edilirken, dernek yetkilileri tarafından sokak hayvanlarına ve doğada bizimle birlikte yaşayan diğer canlılara nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.

Okul Müdürü Mustafa Şenel, bu tür etkinleri önemsediklerini ifade ederek şunları söyledi:

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, çevremizdeki canlılara dikkat çekmek adına ve yıl boyu yapılan çalışmalara örnek olması açısından öğrencilerimizin farkındalık düzeyini artıran bir çalışma olmuştur. Bizler öğrencilerimizin çevresindeki canlıları seven ve koruyan bir anlayış geliştirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin canlılara saygı duygusunu geliştirmek için bir fırsat olan bu çalışmada emeği geçen müdür yardımcımız Uğur Özeren, görsel sanatlar öğretmenlerimiz Serpil Ertem ve Şeyma Aslantaş’a teşekkür ediyorum. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları canlılara saygı ve sevgiyi öğrencilerine bir değer olarak kazandırmayı her zaman amaç edinmiş bir kurumdur. Öğrencilerimizin bu değerlerle yetişmesi için bu türden etkinliklerin önemli bir vesile olduğunu düşünüyorum.”