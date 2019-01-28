Gezgin grubundan sosyal sorumluluk projesi

BİTLİS’in Tatvan ilçesine trenle gelen ‘İnter Turkey’ adlı 120 kişilik grup, Van’da 3 okulda bakım onarım yapıp, öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımında bulunacak.Türkiye’nin değişik illerinden sosyal medya üzerinden bir araya gelen grup, otostop yaparak değişik illere gezi düzenliyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelen 195 kişilik grup Ankara’da toplanarak, Van Gölü Ekspresi ile Tatvan’a geldi. Buradan da Feribotla Van Gölü üzerinden Van’a giden grup, ilde 3 ayrı okulda bakım onarım yaparak, öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımında bulunacak.Grup adına açıklama yapan Bilal Özdemir, bu tür bir sosyal sorumluluk projesi ile ilk gezilerini 120 kişilik grupla Kars’a yaptıklarını belirterek, “Bizler kamplar ve festivallerden ziyade sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçiren bir grubuz. İlkini geçen yıl Kars’ta yapmış olduğumuz ‘Gönül Treni’ adlı projemizle köy okulunun bakım ve onarımını yaparak, giyim, kırtasiye ve oyuncak yardımında bulunmuştuk. Bu yıl da ikinci gönül treni projemizi Van için yapıyoruz. Şimdi de 195 gezgin arkadaşımızla birlikte yine hediyelerimizi yanımıza alarak buradaki her bir çocuğa dokunmak için yola çıkmış bulunmaktayız.” dedi.'GENİŞ BİR ÇOCUK KİTLESİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ'Özdemir, Van için ‘İntel Turkey’ grubu üyeleri olarak Türkiye’nin dört bir tarafından otostopla Ankara’ya gelerek buluştuklarını da dile getirerek, “Buradan da yine gönül treni projemizle daha geniş bir çocuk kitlesine ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü bizler kendimize bir söz vermiştik. İnşallah şimdi de bu sözü gerçekleştirmiş olacağız” dedi.Açıklamaların ardından gezginler Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü önünden Feribota binerek Van’a doğru yola çıktı.

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