(Geniş) İmamoğlu'ndan Kadir Topbaş'a ziyaret 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()- CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı, Taksim'deki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile birlikte gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Kadir Topbaş kapıda karşıladı. Karşılamanın ardından Topbaş ile İmamoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Topbaş, demokratik bir yarış, yerel yönetimler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Yerel yönetimlerin güçlü olduğu demokrasilerde, ülkelerde demokratikleşme hızlanmıştır ve kalkınma olmuştur. Bütün siyasi partilerimizin başkan adaylarına kapılarım açıktır. Seçilen başkan arzu ederse bilgi ve deneyimimi, tecrübelerimi İstanbullular için cömertçe paylaşırım" dedi.

TOPBAŞ "TEKRAR AMERİKA'YI KEŞFETMEYE GEREK YOK"

İstanbul'da yaptığı çalışmaları anlatan Topbaş, "İstanbul'da özellikle ulaşım, master planları yaptık. İstanbul'un şu anda ulaşım sorunlarını çözecek ulaşım master planları var. Bunları akademisyenler, uzmanlar yaptılar. Bin kilometreyi geçen raylı sistem öngörüldü. Dönemimizde başladık, şuanda aktif 176 kilometre var 290 kilometre şuanda inşaat devam ediyor. Bazı mücbir sebepler nedeniyle aksadı, durdu ve yavaşladı. Hedef 474 kilometre tamamlanacaktı. Biz 400 demiştik 474 olacaktı. Hatta Büyükçekmece'den Sarıyer'e kadar ardışık 142 kilometre tünel projesi yaptık. İhale aşamasına getirdik. Harem'den Anadolu Hisarı'na 18 kilometre tünel bunları hep uzmanlar yaptı. Ciddi çalışmalar yapıldı. Hepsi var tekrar Amerika'yı keşfetmeye gerek yok" dedi.

Topbaş, "Muhatabınız adaylar olarak karşılıklı çekişme olmamalı. Ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu ile de Sayın Sarıgül ile yapmadım. Biz burada modeller olarak topluma güzel mesajlar verirsek barışık durursak, medeni durursak toplumdaki gerginlikleri azaltırız" dedi.

"BİR SİYASİ KİMLİĞİM VAR AMA BİLİNİR GÖREVİM SIRASINDA SİYASİ KİMLİĞİMİ ÇOK ÖNE ÇIKARMADIM"

Bir gazetecinin Ekrem İmamoğlu'na oyunuzu verecek misiniz şeklindeki soruya Topbaş, "Seçmenlerin oyları kutsaldır. O görevi mutlaka yerine getirmesi gerekiyor. O sandığa girdiği zaman vicdanıyla birliktedir. Kararını o sandıkta verir. Benim siyasi bir kimliğim halen devam etmekte. Partimin hem genel merkez delegesiyim hem de il delegesiyim. Bir siyasi kimliğim var ama bilinir görevim sırasında siyasi kimliğimi çok öne çıkarmadım. Buna özen gösterdim yerelde olduğum için…" dedi.

"PARTİMİN HUKUKUNU KORUMAYA ÇALIŞTIM VE ÖZEN GÖSTERDİM"

Kırgınlık var mı ? şeklindeki başka bir soruya ise Topbaş şöyle cevap verdi "Benim son konuşmamı hatırlarsınız. Partimin hukukunu korumaya çalıştım ve özen gösterdim. Bu partimin aktif olarak kurucusuyum. Ama kayıtlı olarak kurucusu değilim. İlk hareketin içindeyiz Sayın Cumhurbaşkanımızla 5 yıllık bir siyasi birlikteliğimiz var. Bir hukukumuz var, ideallerimiz var. Bu idealler için yürüdük"

"BUNU HİSSEDİYORDUM BÖYLE BİR ŞEYİN KARARINI ALDIM"

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığından istifasına ilişkin Topbaş, "Şunu ilk defa söyleyeceğiz. 22 Eylül'de konuşma yaptım. Ben 5 Eylül'de 'istediğiniz zaman istifamı işleme koyabilirsiniz' diye istifamı vermiştim. Benden istifa istenmeden. Sayın Özhaseki ziyaretinde verdim. Ben siyasi tecrübemden bunu hissettim. Başka detayları var ama girmeyeceğim. Bunu hissettim gidişatı öyle gördüm. Sosyal medyada 2 yıldan sonra 2014'te gündemdeydi medyada görüyordum. Bunu hissediyordum böyle bir şeyin kararını aldım. Doğru yaptığıma inanıyorum. Yani eski tabirle söyleyeyim Bab-ı Ali'den İzzet-i İkbal ile ayrıldık. Arz-ı veda ettik. Bu bizim için büyük bir onur. Burada halkın takdiri en büyük ödül" dedi.

"BU BİR BİLEK GÜREŞİ DEĞİLDİR. BU VATANDAŞA NE VERECEĞİNİZLE ALAKALI BİR SÜREÇTİR"

Ekrem İmamoğlu ise "İstanbul'a uzun süre hizmet etmiş, iz bırakmış bir belediye başkanımız. 13 buçuk yılla önemli bir iz bırakmıştır. İstanbul'da sözü olan herkesi dinleyeceğiz diye bir şiarla yola çıktık. Herkesin bir sözü vardır, dinleriz ama en önemli söz de bu güzel şehri yöneten insanların çok değerli tecrübeleri vardır, bu bakımdan buradayız. Kendilerini ziyaret etme talebimizi ilettik kabul ettiler. Gerçekten onur duyduk. Biz göreve geldiğimiz takdirde var olan eski dönem belediye başkanlığı yapmış tüm başkanlarımızdan kent taleplerimiz olacak. Bu bir bilek güreşi değildir. Bu vatandaşa ne vereceğinizle alakalı bir süreçtir. Umut ediyorum biz bu şehirde yaşayan insanlara arzuladığı istediği en doğru işleri sunarız" dedi.

Topbaş'ın oyuna da talip olduğunu belirten İmamoğlu daha sonra Topbaş ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Topbaş ofisini İmamoğlu'na gezdirdi. İmamoğlu daha sonra Topbaş'a; Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ta geçirdiği 108 günü anlatan ve belgesel niteliği taşıyan, 'Sivas-Milli Mücadele'nin 108 Günü' adlı eseri armağan etti.