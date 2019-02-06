/geniş haber/ Yunanistan Başbakanı Çipras Ruhban okulunu ziyaret etti

Gülseli KENARLI - Güven USTA - Ali AKSOYER/ İstanbul Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 1844'de açılan ve 48 yıl önce kapatılan Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nu ziyaret etti. Çipras'ın bu ziyaretiyle ilk kez bir Yunanistan başbakanı, ruhban okuluna gelmiş oldu.

Başbakanı Aleksis Çipras'ın Ayasofya'da sonra İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu. Çipras, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tarihçi İlber Ortay ve beraberindekilerle saat 12.00 sıralarında ruhban okuluna geldi. Çipras, ilk olarak okulun içinde bulunan kilisede, Fener Rum Patriği Bartolomeos'un yönettiği ayine katıldı.

ÇINAR AĞACI FİDANI DİKTİLER

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ruhban Okulu'ndaki ayinin ardından, İbrahim Kalın ile birlikte okul bahçesine çınar fidanı dikti. Çipras ve Kalın daha sonra okulu ve kütüphaneyi gezdi ve Bartholomeos ile İlber Ortaylı'dan bilgi aldı.Gezinin ardından Çipras, Kalın ve Barholomeos okulda düzenlenen toplantıya katıldı.

"DİLERİM BU OKULA YAPACAĞIM GELECEK ZİYARET CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA BİRLİKTE OLUR"

Toplantıda bir konuşma yapan Çipras, "Başkan Erdoğan'la başlayan olumlu diyaloğun özellikle azınlık vakıflarının mallarını iade konusunda yapılan olumlu gelişmeler takdire şayan. Tek tanrılı dinler, ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıdır. Buradaki Rum azınlığın, Batı Trakya'daki Müslüman azınlığın din yüzünden sıkıntı yaşamış olmaları üzücü şeyledir. Günümüzde iyileşmiş olduğunu görüyoruz. Çağdaş demokrasilerde insan haklarına saygı gibi kavramların önemli. Son yıllardaki olumlu diyaloglarımızın netice vermesini bekliyoruz. Türkiye'de ve Yunanistan'da bulunan Türk ve Rum azınlıkların haklarını karşılıklı bir şekilde korunmasını temenni ediyorum. Dilerim bu okula yapacağım gelecek ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte olur ve beraber okulun açılışını yaparız" şeklinde konuştu.

"EMİNİM Kİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN AKLINDA OKULUMUZLA İLGİLİ ŞEYLER VARDIR"

Fener Rum Patriği Bartholomeos da bir konuşma yaparak, "Bu manastırın kurucusu Aziz Fotiosun senelik bayramı. 6 Şubat'ta Ümit Tepesi'ne çıkıp manastırımızın kurucusunu anıyoruz ve bayramımızı kutluyoruz. Gençliğimizde biz ve hocalar birlikte beraber kutluyorduk. Maalesef son 48 yıllık süre zarfında okulumuz kapalı. Profesörsüz ve talebesiz kutluyoruz bugünü. Eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın aklında okulumuzla ilgili şeyler vardır. Sayın İbrahim Kalın Beyefendi bizim ricamızı Sayın Başkan'ımıza arz edecekler. Hepimizin beklediği, ümit ettiği bu çok önemli gün uzak olmayacaktır. Çok önemli ve çok büyük bir gün olacak. Yalnız Patrikhane için değil tüm Ortodoks dünyası değil yalnız Hristiyanlık için değil medeniyet için, kültür için, memleketimiz için, herkes için mutlu bir gün olacaktır" diye konuştu.

Barholomoes, "Biraz önce ziyaret ettiğimiz kütüphanede çalışan, okuyan kimse yoktur. Bir kaç sene önce Sayın Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken Patrikhane'ye teşrif etti ve konuşurken bana dedi ki, 'Patrik Hazretleri. Duyduğuma göre Heybeliada'da çok zengin bir kütüphaneniz var.' Dedim 'hakikaten Sayın Bakanım orada kitapları okuyan yok. Profesörler yok. Tez hazırlayan talebeler yok. Arada sırada tek tük araştırmacılar geliyor. O güzel, kıymetli kitaplardan istifade ediyor ve bazen kitaplarında 'bu kitabı Heybeliada'da bulduk diyorlar.' Osmanlı döneminde, 1844 senesinde kurulmuş olan bir okuluz. Cumhuriyet döneminde kapatılması ve yarım asırdır kapalı tutulması izah edilemez" dedi.

KİTAP HEDİYE ETTİ

İlber Ortaylı, Yunanistan Başbakanı Çipras'a "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı" kitabnı ve Enis Tulça'nın "Atatürk, Venizelos ve Bir Diplomat : Enis Bey" kitaplarının Yunancaya çevrilen baskıları hediye edildi. Konuşmaların ardında Çipras ve Barfholomeos basına kapalı olarak iki görüşme gerçekleştirdi.