(Geniş haber) Sarıgül: Kırgınlığım, üzgünlüğüm iktidar olmak istemeyen bugünkü CHP yönetiminedir

Özden ATİK-Onur MERİÇ /İSTANBUL,()-ŞİŞLİ'den Belediye Başkan Adayı olacağını açıklayan Mustafa Sarıgül miting yaptı. Sarıgül, "Kırgınlığım, üzgünlüğüm iktidar olmak istemeyen bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminedir. Asla Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime değildir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun etrafını çeviren kene gibi Cumhuriyet Halk Partisini yemeye çalışanlaradır" dedi.

Mustafa Sarıgül, mitingini Şişli, Feriköy Yayla Mahallesi'nde yaptı. Sarıgül'ü, yüzlerce vatandaş üzerinde Atatürk'ün yer aldığı flamalar ve Türk bayraklarıyla karşıladı. Halaylar çeken vatandaşların arasından kürsüye çıkan Mustafa Sarıgül, "Siyaset uzun ve zorlu bir yolculuktur. siyaset meşakkatli bir yolculuktur. Siyasi yaşam cesaret gerektirir, özveri gerektirir. Hiçbir zaman düz ve dikensiz yolda yürümedim. Kolayı seçmedim. Benim önüme hiçbir zaman düz ve meşakkatsiz bir yol çıkmadı. Sizlerin desteğiyle sizlerin güveniyle her zaman başardık. 31 Mart akşamı da başaran siz olacaksınız " dedi.

"ANA MUHALEFET NE YAZIK Kİ ADAYLARINI HALA AÇIKLAMADI, AÇIKLAYAMADI"

Sarıgül, "İktidar bütün belediyelerde adaylarını açıklayıp hızlı bir çalışma içine girerken ana muhalefet ne yazık ki, iki ay kala adaylarını hala açıklamadı. Açıklayamadı. Bunu anlamak mümkün değil. Seçime iki ay kalmış neden adaylar açıklanmıyor. Bunu kabullenmek mümkün değil. Kolay değil tam tamına 48 aydır gecenizi gündüzünüze kattınız. Kapı kapı dolaştınız. Mektuplarımızı, broşürlerimizi, sevgilerimizi bütün Şişli ile buluşturdunuz. Ben ve 60 bin yol arkadaşım çalışmaktan bıkmadık. Ama beklemekten, belirsizlikten yorulduk. Biz çalışmaktan yorulmayız, çünkü çalışa çalışa kazanacağız" diye konuştu.

"KIRGINLIĞIM CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETİMİNEDİR"

Sarıgül, "Kırgınlığım, üzgünlüğüm iktidar olmak istemeyen bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminedir. Asla Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime değildir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun etrafını çeviren kene gibi Cumhuriyet Halk Partisini yemeye çalışanlaradır" dedi. Kucaklayıcı bir kampanya yürüteceklerini belirten Sarıgül, gençleri provokasyonlara karşı sakin kalmaları konusunda uyardı.

PROJELERİNİ ANLATTI

"1 Nisan'dan itibaren Şişli Belediyesi'nde hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan herkese hizmet veren belediye olacağız. 1 Nisan'dan itibaren Şişli Belediyesi 24 saat açık olacak" diyen Sarıgül, daha sonra belediyede yapmayı planladıkları projelerini anlattı.

"SARIGÜL NEREDEN ADAY OLACAK DİYE SORUYORLAR: MEYDAN NE DİYORSA ONU YAPMAKLA MÜKELLEFİM"

Sarıgül sözlerini şöyle tamamladı: "Bana soruyorlar, Sarıgül nereden aday olacak diye. Ben de Şişli'de çalışma arkadaşlarımla birlikte 5 bin 600 kişi üzerinde anket çalışmalarımız bitmek üzere. Anket çalışmalarımız devam ediyor. Ben de meydana şunu demek istiyorum. Bu meydan nereden aday olmamı istiyorsa, meydan ne diyorsa ben onu yapmakla mükellefim." Sarıgül'ün son sözlerinin ardından havaya beyaz güvercinler bırakıldı. Sarıgül kendisi de bir beyaz güvercini öptükten sonra bırakarak "Meydan barış diyor, meydan özgürlük diyor, meydan demokrasi diyor, ötekisi olmayan bir anlayış diyor" dedi.

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