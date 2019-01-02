(Geniş haber) - O hanın üstündeki kaçak yapılar yıkıldı

Gökhan ÇELİK – Onur MERİÇ – Ali AKSOYER, İSTANBUL () FATİH Eminönü'nde Eirene Kulesinin bitişiğindeki tarihi Sağır Han'ın üzerinde bulunan kaçak yapılar Fatih Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Şapka imalatı yapan tekstil atölyesinin tamamen yıkımı ise malzemelerin tahliyesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Tarihi hanın çatısındaki kaçak yapıya beton döker ve tarihi duvarlara demir çakarken görüntülenen tarihi eser talancıları, kendilerini görüntüleyen Drone’nuna tüfekle ateş etmişlerdi.

Mercan Mahallesi’nde bulunan Sağır Han’ın üzerindeki kaçak yapıların yıkımı için, saat 10.00 sıralarında çok sayıda belediye ekibi geldi. Kaçak yapılarda işletmeleri bulunan bazı esnaflar ile ekipler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yıkımlara karşı olmadıklarını belirten esnaflar, belediyenin kendilerine daha önce yıkım tebligatı yapılmadığını iddia etti. Bir süre görüşmeden sonra kaçak yapılardaki eşyalar tahliye edildi. Yıkım saat 12.30 sıralarında tarihi Eirene Kulesi’nin bitişiğindeki kaçak yapıda, Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEP) ekipleri nezaretinde balyozlarla yapıldı. Yıkım sırasında belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Yıkımı yapılan kaçak yapılar arasında bir baraka ve çağ ocağı bulunuyor. Bir şapka imalatı yapan tekstil atölyesinin de sadece giriş kısmı yıkıldı. Atölyenin tamamen yıkımı ise içeride bulunan malzemelerin tahliyesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Kasım ayı başlarında Tarihi Sağır Han'ın çatısındaki kaçak yapıya beton dökerken ve tarihi duvarlara demir çakarken görüntülenen tarihi eser talancıları, kendilerini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı () Drone’nuna tüfekle ateş etmişlerdi. Kaçak tadilat yaparken kendilerini görüntüleyen drone'a ateş eden yağmacıların tarihi Eirene Kulesi'nin bitişiğine inşa ettiği kaçak yapı yıkılmış, kulenin bitişiğindeki yapımı tamamlanan diğer kaçak yapıların yıkımı için ise Anıtlar Kurulu'ndan karar çıkması bekleniyordu. Kararın çıkmasıyla yıkım da başlamış oldu.

Osmanlı padişahlarından Sultan 1'inci Ahmet'in eşi Kösem Sultan tarafından kervansaray kompleksi olarak inşa ettirilen, günümüzde Eminönü Mercan'da yer alan Büyük Valide Han ve Sağır Han'ın ortasında yükselen bin 500 yıllık Eirene kulesi, bir süredir define avcılarının hedefi olmuştu.

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