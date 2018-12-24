(Geniş haber) Müjdat Gezen: Bir şey çıkmaz bundan

Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER/ İSTANBUL, () HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla polis eşliğinde adliyeye geldi. Adliyede Gezen'i avukatı Celal Ülgen karşıladı. Müjdat Gezen'e adliyeye girişinde gazetecilerin "Gözaltına alınmayı bekliyor muydunuz?" sorusu üzerine, avukatı Ülgen araya girerek, "Gözaltı yok." dedi. Gezen, basın mensuplarının "Soruşturmayı bekliyor muydunuz? sorusuna "Bir şey çıkmaz bundan" yanıtını verdi.

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