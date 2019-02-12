/geniş haber/ İstanbul'da operasyonda  2 ton 'skunk' ele geçirildi

Erhan TEKTEN - İstanbul - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinin sürat tekneleriyle Saros Körfezi'ne götürecekleri yüklü miktarda 'skunk'u Türkiye'ye sokarak piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Saros Körfezi'nden itibaren takibe aldıkları şebekeye ait uyuşturucu yüklü okul taşıtı ibareli minibüs ile çakar lamba ve

siren takılı otomobili, Mahmutbey gişelerinde durdurdu. 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 ton 'skunk' adı verilen uluşturucu ele geçirildi. Bu miktarın Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek' skunk' olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı büyük operasyonun görüntülerini İstanbul Valiliği paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Saroz Körfezi'nden İstanbul'a kadar süren operasyonla tek seferde 2 Ton SKUNK uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Ülkemizde tek seferde rekor miktardaki SKUNK uyuşturucu yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube NARKOTİM ekiplerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

(FOTOĞRAF)