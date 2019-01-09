(Geniş haber) - İmamoğlu, Erdoğan ile yarın görüşecek

Mehmet İlkay ÖZER -Harun UYANIK -Akın ÇELİKTAŞ/iSTANBUL, () CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 17.00'a randevu verdiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geleceklerini söyledi.

CHP'nin 24 Haziran'daki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen İnce'yi, İmamoğlu kapıda karşıladı. Kültür merkezinde bulunan kütüphaneyi gezen İnce ve İmamoğlu daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''İSTANBUL'DA YÖNETİM ANLAYIŞININ DEĞİŞECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ''

Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'nin ziyaretinin kendilerine moral olacağını belirterek, ''Sayın Muharrem İnce ile kültür merkezimizde gençlerle buluşacağız. Önerilerini alacağız. Bu yerel seçim sürecinde hem tavsiyelerini, önerilerini, beraber neler yapabiliriz? Bunun cevabını alacağız. Çünkü biz 2019'un 31 Mart'ında İstanbul'da yönetim anlayışının değişeceğine yürekten inanıyoruz. Beraber çalışacağız. Bu ziyaret bize moral olacaktır''dedi.

'' İNŞALLAH YARIN 17.00'DE ORADA OLACAĞIZ''

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında ise, ''Görüşme netleşti. Saat teyidi alınacak. Prensipte beni yetkili bir kişi aradı. Perşembe günü saat 17.00 olarak bir prensip konuşması yaptık. Son teyit için geri dönülecek ama saat 17.00 diye bize bilgi verildi. Cumhurbaşkanlığı sarayına bizi davet ettiler. Oraya gideceğiz. İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı yapmış herkesi ziyaret etme kapsamında ziyaret edeceğim. Sayın cumhurbaşkanından talepte bulunduk. Sağ olsun olumlu geri dönüş yaptılar. Ziyaret edip İstanbul tecrübelerini, tavsiyelerini ve benim de İstanbul'la ilgili düşüncelerimi kendileriyle paylaşacağım. Kapsam budur. İnşallah yarın 17.00'de orada olacağız'' dedi.

İNCE: YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇMAKTIR

Muharrem İnce ise Ekrem İmamoğlu'na kampanya sürecinde destek vereceğini belirterek, ''Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na başarı dileklerimizi iletmek için, her zaman yanında olduğumuzu belirtmek için buradayız. 31 Mart'ta sadece şehrimizi kimin yöneteceğini değil aynı zamanda şehrimizi kimin yöneteceğini seçerken, gidişata ne diyeceğiz? 17 yıldır ülkeyi yönetenler 25 yıldır İstanbul'u yönetiyor. İstanbul'un trafik sorunu, işsizlik sorunu var. Bütün sorunlar İstanbul'da katmerli bir şekilde duruyor. Bir insan seçimde oy verdiği bir kişiye aynı zamanda kefil olmuş demektir. 25 yılda bu sorunların hiçbiri çözülmemiş. Katmerlenerek büyümüş. O zaman yapılması gereken değişimin önünü açmaktır. Değişimde fayda vardır. Bunu İstanbulluların gerçekleştireceğine inanıyorum. İstanbul'da bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde bu Türkiye'ye ışık olarak yayılacaktır. Bu ayın 17'sine kadar seçmen listeleri askıda. Birinci yapmamız gereken iş seçmen listelerini kontrol etmek. Adını kontrol etmezsen sonra bahane üretmemek lazım. Türkiye'yi yönetenlerin bu günlerden sonra 31 Mart'a kadar neler konuşacaklarını size anlatayım. FETÖ'nün iadesini konuşacaklar. Sınır ötesi operasyonları konuşacaklar. İndirimi konuşacaklar. Asgari ücretin yükseltilmesini konuşacaklar. İşlerin düzeldiğini konuşacaklar. 31 Mart'tan sonra ise bindirimi konuşacaklar. Şimdi kaşıkla verdiklerinin o zaman kepçeyle nasıl alındığını herkes görecek. Bu bir kandırmacadır. Milletimizin bu kandırmacaya alet olmayacağını düşünüyorum.Garantili köprü, garantili havaalanı var. Binali Yıldırım'ı seçerseniz araç garantili otoparkla karşılaşacaksınız. Ekrem İmamoğlu'nu seçin İstanbul'u güzelleştirsin, iyileştirsin. Hiç olmazsa bir umudunuz olsun. 25 yıldır bu yönetimle hiçbir umudunuz yok. Bu kötü gidişi durdurmanın bir fırsatı var önümüzde. İstanbulluların bunu yapacağına inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

İNCE: YARIŞ MERTÇE OLMALI

Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığı görevinden ayrılmadan aday olmasını doğru bulmadığını belirten İnce, ''Silahları kuşanarak gelinmez. Mertçe yarış olmalıdır. Doğru bulmuyorum. Anayasaya, etik değerlere aykırı. Böyle yarış olmaz. Bırakacaksın görevini aslanlar gibi gelip yarışacaksın'' dedi.

İnce, Erdoğan ile görüşmesi öncesi İmamoğlu'na bir tavsiyesinin olmadığını da belirterek, ''Ekrem İmamoğlu o tecrübeleri yaşamış, aşmış bir arkadaşımızdır. Sayın cumhurbaşkanı doğru dürüst bir koltuğa oturtmuyor adamı. Yan tarafa bir kanepeye oturtuyor'' dedi.

GENÇLERLE BULUŞTULAR

Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce açıklamalarının ardından burada gençlerle buluştu. İkili gençlerin sorularını yanıtladı.

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