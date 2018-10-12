(geniş haber)-  Halkalı'da çatısı yanan binadaki can pazarı kamerada

Alper KORKMAZ - İSTANBUL,()

KÜÇÜKÇEKMECE Halkalı'da bulunan 6 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında mahsur kalan kadının kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 11.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Filiz Sokak'ta bulunan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının bir bölümünde başlayan yangın hızla tüm çatıyı sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri en üst kattaki bir dairede mahsur kalan bir kadını merdiven aracıyla kurtardı. Binada oturan diğer apartman sakinleri de kendi imkanlarıyla apartmandan çıktı. Büyük korku yaşayan bina sakinleri göz yaşları içinde yanan binalarını izledi. Diğer ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmalarıyla yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Çıkan yangında her hangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangının ilk anlarında yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerası yansıdı. Görüntülerde mahsur kalan bir kadının itfaiye tarafından kurtarıldığı görülüyor



