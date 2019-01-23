/geniş haber/ FETÖ'nün İstanbul ana darbe davası: 3. kolordu eski komutanına beraat 

Özden ATİK / İstanbul, - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul'daki ana davasında dosyası ayrılan dönemin 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk hakkında "üzerine atılı suçları işlemediğinin anlaşıldığı" gerekçesiyle beraat kararı verildi. Bu dava kapsamında 14 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Öztürk'ün avukatı Ahmet Bilgin, "15 Temmuz kumpası olmasaydı terfi edecek tek korgeneraldi" dedi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuksuz sanık Erdal Öztürk ile avukatları Ahmet Bilgin ve Elif Asena Kavak katıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada Başsavcıvekili Selahattin Kanbur mütalaasında, sanığın olay tarihinde 3. Kolordu Komutanı olarak görev yaptığı ve "Yurtta Sulh Konseyi" isimli darbeci askeri kanat tarafından yurt genelindeki birliklere gönderilen sıkıyönetim direktifi ekindeki sözde atama kararlarına göre, mevcut görevinden 1.Ordu Komutanlığına ve darbenin başarılı olması halinde kurulacak sıkıyönetim düzeninde il genelinde en yetkili mercii olan İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'na atanmasına karar verildiği, bu şekilde üzerine atılı "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" iddiasıyla hakkında dava açıldığını belirtti.

"DARBEYE İŞTİRAK EDİLMEMESİ YÖNÜNDE EMİR VERDİĞİ"

Mütalaada, sanığın savunmalarında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği, 3. Kolordu Komutanı olarak görev yapmaktayken yıllık iznini kullandığı sırada askeri darbeye kalkışıldığı süreçte kendi bilgisi olmaksızın sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından İstanbul Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirilmesi üzerine görev yerine dönmediği gibi, emrindeki birliklere "darbeye iştirak edilmemesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması" yönünde emir verdiği kaydedildi. Sanık Erdal Öztürk'ün, darbeye kalkışan örgütsel yapıyla hiyerarşik ilişkide olduğuna dair delil elde edilemediği, sanığın sadece sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilmesinin suçun sübutu için yeterli delil olarak kabul edilemeyeceği de vurgulandı. Bu nedenle sanığın savunmasının aksine mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı somut delil elde edilemediği, işlenen suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından beraatine karar verilmesi talep edildi.

"HERHANGİ BİR SUÇ İŞLEMEDİM, BERAATİMİ TALEP EDERİM"

Mütalaaya karşı son savunması sorulan sanık Erdal Öztürk ise "Beraat yönündeki mütalaaya katılıyorum. Herhangi bir suç işlemedim" dedi. Sanık Öztürk son sözünde de "Tüm suçlamalardan beraatimi talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti de anık Erdal Öztürk hakkında üzerine atılı suçları işlemediğinin sabit olması nedeniyle beraatine karar verdi.

"GÖREVE İADESİ İÇİN BAŞVURUMUZ OLACAK"

Duruşma çıkışında Erdal Öztürk adına avukatı Ahmet Bilgin soruları yanıtladı. Avukat Bilgin, "15 Temmuz kumpası olmasaydı terfi edecek tek korgeneraldi. 15 Temmuz yüzünden cezaevine düştü, 14 ay tutuklu kaldı. Mesleğinden atıldı. 20 yıl NATO'da görev yapmış bir komutandı. Ama mahkeme adli bir karar verdi. Göreve iadesi için başvurumuz olacak " dedi.

