(Geniş haber) Eski Balyoz hakimine FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis 

BALYOZ davası hakimlerinden Ali Efendi Peksak'ın FETÖ'den yargılandığı davada karar çıktı. Eski hakim Peksak, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı."Balyoz planı" davasının eski hakimi Ali Efendi Peksak'ın, "Anayasayı ihlal" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, eski hakim Peksak hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Peksak hakkında diğer suçlardan ise beraat kararı verildi.İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Efendi Peksak ile avukatı katıldı. Duruşmada, bir dönem Balyoz planı davasından yargılanan CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek, Cemal Temizöz, Deniz Cora, Suat Aytın, Abdullah Gavremoğlu ve Ahmet Yavuz da "katılan" sıfatıyla hazır bulundu.

BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Ali Efendi Peksak, ByLock isimli örgütün gizli haberleşme programını kullandığı ve 26 bin 224 kez girişinin bulunduğu iddiasını reddederek "Telefonum sürekli açık olsa bile bu olamaz. 3,5 aylık sürede insan uyumadan, asgari ihtiyaçlarını gidermeden bunu yapması mümkün değil. Ayrıca benden giden tek bir mesaj içeriği yoktur. Tutuklama gerekçesinin tek fiili ise bu. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

KATILANLAR CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Daha sonra söz alan katılanlardan Dursun Çiçek, sanığın terör bağlantısı olduğunu ve buna ilişkin firari savcı Zekeriya Öz ile olan yazışmasını mahkemeye sundu. Katılan Cemal Temizöz ise Balyoz davasında bir düşman ceza hukukunun uygulandığını belirterek, bunun uygulayıcılarından birinin de sanık Peksak olduğunu söyledi. Diğer katılanlar da sanığın cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık Peksak'ın söz almadan konuşması üzerine mahkeme başkanı sanığın dışarı çıkartılmasını istedi.

"30 AYDIR TUTUKLUYUM, BU KEYFİDİR"

Katılanların sözlerinin tamamlanmasının ardından sanık Ali Efendi Peksak duruşma salonuna geri alındı ve son sözü soruldu. Peksak, mahkemeyi daha önce reddettiğini belirterek bu konuda bir karar verilmesini talep etti. Peksak, "Bylock uygulamasıyla ilgili rapor aldırılmasını talep ediyorum. Ayrıca tanıklarımın dinlenmesini talep ediyorum. 30 aydır tutukluyum. Bu tutuklama keyfidir. Hukuki değildir" dedi.

12 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Ali Efendi Peksak hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık hakkında geçmişi ve daha önceki tutum ve davranışlarını dikkate alarak indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Heyet ayrıca, sanığın eyleminin bir bütün olarak "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu kapsamında kaldığını belirterek "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti davaya müdahil olan 11 katılanın her biri için belirlenen avukatlık ücreti olan 5 bin 450 liranın da sanıktan tahsil edilmesine karar verdi.