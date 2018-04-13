(geniş haber) Erdoğan: Bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını ilettik

Taner YENER - Cansel KİRAZ - Güven USTA - İSTANBUL,()

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinde ısrarla durduğumuz konu, bölgedeki şu suların ısınmasının doğru olmayacağını ve barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan bu trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu" dedi.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Mimar Sinan Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti. Camiden çıkışta Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendisini takip eden gazetecilerin Miraç Kandili'ni tebrik eden Erdoğan, "" Leyle- i Miracınızın, Leyle- Miracımızın milletimiz, tüm İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını, barışa vesile olmasını diliyoruz. İnşallah insanlığın birliğine, beraberliğine, kurtuluşuna vesile olur diyoruz" dedi.

"BU TRAJEDİNİN SONA ERMESİ NOKTASINDA TALEPLERİMİZ OLDU"

Putin ve Trump'la görüşmesinin sorulması üzerine Erdoğan, "Sayın Putin'le gerek Sayın Trump'la yaptığımız görüşmeler tabii ağırlıklı olarak Suriye içerikliydi. Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabilir? Bunları görüşme fırsatımız oldu. Tabi bunları ele alırken görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu, bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını ve barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan bu trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu" dedi.

"VİDEO ÇEKİMLERİNİ DE BEN ÖZELLİKLE SAYIN PUTİN'İN GÖNDERMİŞ OLDUĞU ÖZEL TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜM. ONLARA DA BUNLARI VERDİM"

Putin ile olan görüşmesine değinen Erdoğan, "Son dönemde Doğu Guta'daki gelişmeler, ardından Duma'daki gelişmeler gerçekten can yakıcıydı. Bunlar bir felaket tablolarıydı. Bunların tabii bende video çekimleri vardı. Bu video çekimlerini de ben özellikle Sayın Putin'in göndermiş olduğu özel temsilcisiyle görüştüm. Onlara da bunları verdim. Yani sadece telefon görüşmemizde süreci değerlendirmedik, gelen özel temsilciyle de bunları görüştük. Sayın Trump'la da bu konuyu etraflıca ele aldık. Bu görüşmelerimizde kendileri de bu sürece yönelik olarak yaklaşımlarını sergilerken benim de kendilerine özellikle ifadem, kimyasal silahların kullanması noktasında bu sürece dair koalisyon güçlerinin tutumunun olumlu olduğunun, bizim de bu kimyasal silahlara yönelik olarak tutumumuzun çok kararlı olduğunu. Nitekim şu ana kadar gerek Birleşmiş Milletler'de gerekse bizim yaptığımız açıklamalarla bildiğiniz gibi kimyasal silahlar noktasında çok sert tutumumuz var" diye konuştu.

"TÜM KOALİSYON GÜÇLERİNİN BURADA HASSASİYETİNİ İSTEDİK, İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimyasal silahlar uluslararası yasalarda çok farklı bir zemine her ne kadar oturuyorsa da biz bunu değerlendirirken konvansiyonel silahları bir kenara koyamayız. Kimyasal silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor, yoksa konvansiyonel silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor? Tabii ki kimyasal silahlarla ölümler gerçekten bir fecaat, bir felaket ama öbür tarafta da konvansiyonel silahlarla varil bombaları yağdığı zaman insanlar, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmiyor ki hepsini de acımasızca öldürüyorlar. Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya, tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HAVANIN YUMUŞAMASI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU"

Erdoğan, "Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya ve tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik,

istiyoruz ve şu andaki son gelişmeler sanki biraz havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu. Görüşmelerimiz devam ediyor, devam edecek. Meseleyi aslında bir an önce barışla noktalamak, havayı yumuşatmak. Bizim ise biliyorsunuz şu anda Suriye'nin kuzeyinde 'Afrin' başlıklı olmak üzere daha önce 'Fırat Kalkanı Harekatı'yla yürüyen sürecimiz de kararlı bir şekilde yürüdü, yürüyor. Gerek içerdeki teröristlerle olan mücadelemiz kararlı aynı zamanda Kuzey Irak'taki teröristlerle olan mücadelemiz de kararlı bir şekilde yürüyor. Zaho'da Hakurk'ta aynı şekilde devam ediyor. Bizim mücadelemiz, kesinlikle teröristlerle olan bir mücadeledir. Bir işgal hareketi değildir. Bunu da bütün Batı'nın, dünyanın bilmesi lazım" dedi.



ŞEREFEDEKİ KAMERALI CİHAZ DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yol kenarında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan bazı vatandaşların isteğini de kırmayarak birlikte fotoğraf çektirdi. Öte yandan, Erdoğan'ın Cuma namazını kıldığı camideki yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı keskin nişancı polislerin bulunduğu cami şerefesinde, üzerinde kamera bulunan bir cihaz dikkat çekti.



Görüntü Dökümü:

- Mimar Sinan Camii'nin görüntüsü

- Cumhurbaşkanı korumalarının hazırlıkları

- Cami şerefesinde üzerinde kamera bulunan cihaz

- Erdoğanın Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Berat Albayrak'la camiden çıkışı

- Cumhurbaşkanının açıklaması

- Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbeti

- Detaylar