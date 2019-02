(Geniş haber) - Bakan Kurum: 8 bina yıkılacak. Yunus Apartmanı bugün yıkılmaya başlanacak

Yılmaz BEZGİN/iSTANBUL, () ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal'da çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Kartal'da çöken binanın olduğu bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken binanın çevresindeki 8 binanın yıkılacağı söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kurum: "Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ilk günden itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde süreci an be an takip ediyoruz. Yıkılan bina etrafındaki alanın tamamını inceledik. Bu alana ilişkin yaptığımız tespitler neticesinde, yıkılan binanın etrafındaki 10 binada risk analizi yaptık. Bu analiz çerçevesinde 2 binamızda biri İhya apartmanı biri de 10 numaralı Çam apartmanı dışındaki 8 bina riskli. Bu sekiz binanın hak sahipleri ile biraz önce görüştük. Ve bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanın tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik. Bakanlık olarak kira desteği vereceğiz. Ve TOKİ ile süreci yöneteceğiz. Yunus apartmanını sizin de gördüğünüz üzere acil ihtiyaçlarını almaları üzerine bugün yıkıyoruz"

"YUNUS APARTMANININ YIKIMI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLECEK"



Tüm bölgede Kartal Orhantepe bölgesinde vatandaşların riskli binaları ile ilgili müracaatlarını hem 'Alo 181'e hem de bakanlığın il müdürlüğüne başvurabilecekleri belirten Kurum; "Burada bir iletişim ofisi kuracağız. Bu dönüşüm sürecini vatandaşlarımızı mağdur etmeden en kısa sürede sağlam evlerini güvenilir evlerini teslim edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak kararlıyız. Riskli gördüğümüz her bina yıkılması gerekiyorsa yıkacağız. Güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilmesi noktasında uyarılarda bulunacağız. Yunus apartmanının yıkımı bugün gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımızın evdeki ziynet eşyalarını alması için bir polis memuru ve bir itfaiyemiz vatandaşlarımıza eşlik ediyor. Hızlı bir şekilde evdeki ziynet eşyalarını almaları için müsaade ediyoruz. Aynı şekilde binayı da izlemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın eşyalarını almalarına müteakip bugün yıkımı için gerekli araçlar da burada bir iki saat içinde başlayacağız. Alınan beton numuneleri beton kalitesini çok düşük olduğunu gösteriyor. Deniz kumunu ve kabuklarını zaten gözümüzle gördük. Şu an ki yönetmelikler çerçevesinde beton dayanımı yeni yönetmeliğin çok çok altında. Hem bakanlığımız hem İçişleri Bakanlığımız hem de savcılığımız burada gerekli tahkikatı yürütüyor. Bilirkişimiz binanın temelden çatısına kadar gerekli numuneleri aldılar. Bunların laboratuvarda testlerini yapıyoruz. Bu testler sonucunda bilirkişi heyetimiz de bir rapor sunacak. Başsavcılığımız da bu rapora göre işlemini sürdürecek. Diğer taraftan da bakanlıklar da ilgili soruşturmayı yürütüyor bitince açıklayacağız" dedi.

Vali Yerlikaya da "Dün akşam 76. saat arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili İçişleri Bakanımız son bir ailenin iki çocuk ve bir annenin hayatını kaybetmiş olarak alınmasının ardından bizim enkaz alanımda yapmış olduğumuz bütün çalışmalarla ilgili ilk baştan beri bildiğimiz ama sizlerle paylaşmaktan imtina ettiğimiz durumu sizlerle paylaşmıştı. Akabinde şunu da paylaşmıştı, biz enkazın altında tespitlerimize göre başka kimse olmadığını düşünüyoruz ama ihtiyaten arama kurtarma faaliyetleri kesin olarak bitinceye kadar bu çalışmalarımız devam edecek demişti. Şimdi bugün saat 14.30 itibari ile arama kurtarma faaliyetleri AFAD koordinasyonla resmi olarak sonlandı. Çünkü daha önceki tespitlerimizin doğru olduğunu gösteriyor. 21 vefat eden 14 yaralı toplam 35 insana ulaşmış olduk. Biri henüz kimliği tespit edilemeyen yabancı misafir, diğerleri vatandaşımız onlar da memleketlerinde burada defnediliyorlar. Yaralılarımız da tedavi görüyor. Baş sağlığı diliyoruz, mekanları cennet olsun diyoruz. Aynı zaman da yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

