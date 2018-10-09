(Geniş haber) - Bakan Albayrak " Enflasyonla topyekun mücadele" programını açıkladı

Gülseli KENARLI - Can EROK / İSTANBUL, () HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel olarak çok büyük bir şey olmadığı sürece elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı “Enflasyonla Topyekun Mücadele" programı, Bakan Berat Albayrak tarafından açıklandı. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Albayrak'ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Boyner Grup CEO'su Cem Boyner, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın da katıldı.

Albayrak, “Eylül ayı enflasyon rakamları uzmanları da şaşırtan bir rakamda piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşti. Reel olan gerçekleşen tüm bu algıyla oluşan köpüğün neticesiyle karşı karşıya kaldı. Normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Bizim ekonomi anlayışımızda topyekun milletçe kazanmak var. İşte büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, el birliğiyle müreffeh bir geleceği inşa etme hedefimiz var" dedi.

LOGO HAZIRLANDI

Albayrak, “Tüm firmalardan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri üzerine bir mutabakata vardık. Tüm firmalarımız belirlenen logo ile indirim kampanyasına destek sözü verdiler. Bu bir gönül işi. Bugün burada büyük bir katılımla başlatacağımız belirlenen logoyla asgari yüzde 10 kampanyasını taahhüt ettiler. Bu logonun stickerlarını camlarına yapıştırarak bu mücadeleye omuz verdiklerini gösterecekler. Bu yüzde 10 alt limit ne kadar üste çıkarlarsa destekleri o kadar artar. Yıl sonu indirim dönemi bu logoyla mücadele kapsamında hali hazırda yapılan indirimler dışında bir indirim" diye konuştu.

"ELEKTRİK VE DOĞALGAZA YIL SONUNA KADAR ZAM YAPILMAYACAK"

Bakan Albayrak, “Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak. Bekleyen KDV iadelerini hızlandıracağız, yıl sonuna kadar başvurular sonuçlandırılacak. KDV iadesi başvurusunda ilk 10 günde yüzde 50 iade yapacağız. Bankalara yeniden yapılandırma tavsiye kararı için tekrar teşekkür ederim. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bankalarımız yüksek faizle kullandırılmış kredilerin faizlerinde yüzde 10 indirim yapacak. Yüzde 10 indirimin alt limit. Bunun üzerine ne kadar çıkarlarsa destekleri de o kadar fazla olur, destekleri ne kadar fazla olursa milletimizin de teveccühü o oranda yüksek olur" dedi.

“BU MÜCADELEYE SAHİP ÇIKIN, BU MÜCADELEYE OMUZ VERİN"

Yıl sonunun indirim dönemi olduğuna dikkat çeken bakan Albayrak, “Zaten bu indirimler yapılıyor, arada onu da sıkıştırarak yapılıyor' değil. Bu logo ile mücadele kapsamında yansıtılacak bu indirimler, hali hazırda yapılma kararı verilen indirim kampanyalarına ek olacak. Burada enflasyon sepetindeki ürünlerin tüm markaları var. Bunun ötesinde bir çağrı yapıyoruz. Bu mücadeleye sahip çıkın. Bu mücadeleye omuz verin. Bu logo ile dükkanlarımızı, ürünlerimizi, caddelerimizi, AVM'lerimizi adeta süsleyeceğiz" şeklinde konuştu.

İNTERNET SİTESİ KURULDU

Albayarak, bu kapsamda bir internet sitesi kurduklarını belirterek, "www.enflasyonlamucadele.org.tr adını verdiğimiz bu site bugün itibarıyla binlerce rakamı buldu. Eğer ulaşamadığımız, konuşamadığımız dostlarımız ve firmalarımız bu kampanyaya katılmak isterlerse, sitemiz veya bakanlığımız üzerinden başvurularını yapabilir, katılımlarını sağlayabilir. Bu görsellerimizi oralardan indirerek kullanmaya hemen başlayabilirler" dedi.

“YAKLAŞIK 3 MİLYAR LİRALIK BİR FİNANSMANA ERİŞİM SAĞLAMAYI PLANLIYORUZ"

Programda bir konuşma yapan Bakan Mustafa Varank, şunları söyledi:

"Öncelikle, finansman maliyetlerinden kaynaklanabilecek fiyat artışlarını aşağıya çekmek için, Finansman Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz. İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14'e kadar finansman desteği sağlıyoruz. Ayrıca, ihracat yapacak olan KOBİ'lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli Libor oranında yeni bir destek veriyoruz. Bu sayede, yaklaşık 3 milyar liralık bir finansmana erişim sağlamayı planlıyoruz. KOSGEB'i enflasyonla mücadelede önemli bir kurum olarak görüyoruz. İki ay önce ekonomimize yönelik saldırılar başladığında, derhal bir acil eylem planı hazırlamış ve uygulamaya başlamıştık. Açıkladığımız o destek ve önlem paketinde geri ödemeli destek alan işletmelerin KOSGEB borcunu, 30 Haziran'a kadar erteleyeceğimizi ilan etmiştik. Bu süreyi 3 ay daha uzattığımızı ilan ediyoruz. Yani işletmelerimizin KOSGEB'e olan borçlarına toplamda 1 yıllık erteleme sağlamış oluyoruz" dedi Varank, "Belgelendirme ücretleri, tasarım, marka ve patent tescil hizmetleri için ilan ettiğimiz yüzde 25 indirim, 2019 sonuna kadar devam edecek. Bakanlık olarak finansman maliyetlerini indiriyoruz, yurt içi katma değerli üretimi destekliyoruz, ithalata bağımlılığı azaltıyoruz, bakanlığımız uhdesindeki belgelendirme ve tescil işlemlerinde indirime devam ediyoruz. Politikalarımızın ortak özelliği yatırım, üretim ve girdi maliyetlerini düşürmektir. Sanayicimizin elini rahatlatarak, üretime teşvik ederek ve özellikle yerli üretimi tüm kaynaklarımızla destekleyerek, enflasyonla mücadeleye katkı sunuyoruz."

“FIRSATÇININ, STOKÇUNUN VATANDAŞIN CEBİNE ELİNİ ATMASINA MÜSAADE ETMİYORUZ"

Bakan Pakdemirli ise “Gübrede çok yakın bir zamanda yüzde 15 indirim yaptık. Bugünden geçerli olmak üzere yine Gübretaş ile konuştuk, sıvı ve toz gübrelerde de 35 çeşit üründe yüzde 10 indirim daha uygulayacaklar. Yine bugünden geçerli olmak üzere TARKİM A.Ş 30 çeşit bitki koruma ürünlerinde yüzde 10'a varan indirim olacak. Karma hayvan yemlerinde yapılan çalışma ile piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 altında çiftçilerimizin yem ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Yem Sanayicileri Birliği'ne teşekkür ediyorum. Onlar da dünkü görüşmelerimizden sonra aynı kararı aldılar. Tarım Kredi Kooperatifleri ithal ürünlerde yapılmış olan döviz cinsinden tüm sözleşmeler Türk lirasına çevrildi. Yıl sonuna kadar da Bereket Sigorta A.Ş, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin çiftçi ortaklarına yönelik olarak kasko, konut, işyeri, çiftlik ve diğer geleneksel tarım sigorta primlerinde bugünden itibaren ilave yüzde 10 indirime gidilmiştir" diye konuştu. Bakan Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından pirinç çeşitlerini piyasadaki perakende fiyatlarını yüzde 20-40 altında satıldığını ve bunun devam edeceğini belirtti. Pakdemirli, “Atatürk Orman Çiftliği de üretilen 14 kalem üründe bugünden geçerli yüzde 10'luk indirim yaptı. Gıda piyasasından gelen bir arkadaşınız olarak tüm zincir mağazalarımızla birebir görüştüm. 50 kadar üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirime gitme kararı aldıklarını söylediler. Tüm firmalarımızı milli duruşlarından dolayı kutluyorum" dedi.

Pakdemirli stokçulara dikkat çekerek, “Fırsatçının, stokçunun vatandaşın cebine elini atmasına müsaade etmiyoruz, bundan sonra da etmeyeceğiz. Türkiye ekonomik bağımsızlığına yönelik saldırıya karşı da dik duruyor. Türkiye'de bana göre ekonomik kriz yok. Türkiye'de ekonomi ile alakalı manipülasyon var. Hep beraber milli duruşumuzu sergilememiz lazım. Milletçe inancımız, birliğimiz tamdır. Ekonomik zaferimiz de inşallah tamamdır. Bir yandan Türkiye'de bir yandan da yurt dışında sürekli seyahate gidiyorum. Derdimiz ülkemize yatırımcı bulmak. Tarımla alakalı önemli yatırımcılarla görüşüyoruz. Gördüğüm kadarıyla onların güveni bizim kendimize olandan daha fazla. Yurt dışı bizi çok iyi görüyor. Yurt dışından bizim yatırımcıları çekiyor olmamız lazım. Her alanda kendi işimizle alakalı yatırımcı bulma derdindeyiz" diye konuştu.

“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ YAKIN ZAMANDA PLANLIYORUZ"

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise "İstihdamı destekleyecek yeni programlar da açıklayacağız. Kısa çalışma ödeneğini yakın zamanda planlıyoruz" diye konuştu.

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