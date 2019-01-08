/geniş haber/ Avcılar'da hurdalıkta korkutan yangın

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , () - AVCILAR'da atık metallerin depolandığı ve geri dönüşümün yapıldığı iş yerinde yangın çıktı.

Yangın saat 12.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan metal atık ve kabloların depolanıp dönüştürüldüğü bir iş yerinde çıktı. Depoda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler iş yerinin büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BÜYÜK TEHLİKE ATLATILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken iş yerinde kullanılan çok sayıda tüp son anda dışarı çıkarıldı. Çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar tüpleri tek tek dışarıya taşıdı. Yaşanan olayı anlatan bir işçi, "Kabloları soyup alüminyum çıkartıyorlardı. Sonra plastikleri yığdıkları yer tutuştu. Ondan sonra yanmaya başladı. Herhangi bir yaralı yok" diye konuştu. Alev alev yanan atıklar itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülebildi. Yanan iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

(FOTOĞRAF)