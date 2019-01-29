Gençlik merkezlerinde 'bez çanta' seferberliği

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Gençlik Merkezlerinde, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve bez çanta kullanımını teşvik amacıyla dikilen 5 bin bez çanta, vatandaşlara dağıtıldı.Gençlik ve Spor Bakanlığı, çevre bilincini artırmak, geri dönüşüme destek vermek ve naylon poşet kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmak için harekete geçti. Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Doğayı Sev, Doğayı Koru' sloganıyla başlatılan kampanyada, gençler kendi diktikleri 5 bin bez çantayı semt pazarlarını gezerek vatandaşlara dağıttı. İlk olarak Ankara Batıkent'te bulunan Gençlik Merkezi'nde başlatılan kampanyada gençlik liderleri ve gönüllü gençler yer aldı. Kampanya, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan 81 ildeki Gençlik Merkezlerinde de yürütülecek.'SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN TEMİZ ÇEVRE ŞART'Kampanyada gönüllü gençlerle bir araya gelerek bez çantaların dikiminde görev alan gençlik lideri Leyla Poyraz, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altındaki projenin içinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Poyraz, "Hem ekonomimize, hem doğamıza, hem de sağlığımıza katkı sağlamak için bu projeye destek vermek ve çevremizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaları için bilinçlendirmek en temel görevimiz. Çevreye farklı alanlarda verdiğimiz diğer zararları da düşünürsek, bu uygulamanın çok anlamlı olduğunu söyleyebilirim. Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için temiz bir çevreye ihtiyacımız var. Gençlik Merkezleri olarak da 'Geri Dönüşüm', 'Sıfır Atık Projesi' gibi birçok çevreci projemiz de bulunuyor" dedi.Semt pazarlarını gezerek vatandaşlara bez çanta dağıtımını yapan gönüllü gençler ise bu tür sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerinin içerisinde yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

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