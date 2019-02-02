Genç girişimci, üniversite hayalini gerçekleştirdi

KOCAELİ'de üniversite hayali olan medya tanıtım ajansı açan Akın Karpuz (27), 2 personeliyle birlikte 250'den fazla firma ile iş yaptı.

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2016 yılında mezun olan Akın Karpuz, bir süre kendi şirketini kurmak için çeşitli çalışmalar yaptı. Bir türlü imkan bulamayan Akın Karpuz, daha sonra İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi ile iletişime geçerek destek istedi. Burada şirket fikri için destek bulan Akın Karpuz, merkez bünyesindeki 'kuluçka merkezi'nde hem tasarım ve medya ajansını kurdu hem de yöneticilik, şirket muhasebesi gibi konularda eğitim aldı. Yaklaşık 1 yıl boyunca kuluçka merkezi içerisinde müşteri portföyünü genişleten Akın Karpuz, daha sonra ofis açtı. Burada istihdam ettiği 2 personeli ile birlikte çalışan Akın Karpuz, şu anda 25 müşterisi ile düzenli şekilde çalışırken, bugüne kadar toplam 250 farklı müşterisi için iş yaptı.

Gelecekte ulusal ve uluslararası çaptaki firmaların işlerini yapmak istediklerini belirten Akın Karpuz, "Bilgisayar mühendisliği öğrencisiyken ufak tefek web tasarımları, grafik tasarımları yapıyordum. Daha sonra müşteri portföyümün artması ile artık bir ofis ihtiyacım oldu. İlk başlardaki o ekonomik durumlar ve girişimciliğin verdiği zor süreçlerden dolayı bir ofis bulamamıştım. Daha sonra Genç Girişimciler Merkezi'nin açıldığını haber aldım. Başvurularımızı yaptık, mülakatlarımızı geçtik. Bizi buraya dahil ettiler. Daha sonra orada 1 yıl boyunca eğitimler aldık. Muhasebe üzerine, iş geliştirme üzerine, müşterilerle olan diyaloglar üzerine eğitimler aldık. Bu eğitim süreçlerinde zaten biz müşteri arayışına sürekli devam ediyorduk. Kendi pazarlamamızı yapıyorduk. Bu sayede de birçok müşterimizi portföyümüze katmış olduk. Daha sonra kuluçka süresi bittikten sonra ilk ofisimizi kiraladık. O ofise ben tek başıma geçtim, 1 personel istihdamı sağlamış oldum. Sonrasında işlerimizi ilerleterek 2'nci personelimizi ekibimize dahil ettik. Şu anda 150 metrekare bir ofiste müşterilerimize hizmet sağlıyoruz. Şu an aktif olarak hizmet verdiğimiz 25 müşterimiz var. Projesini yapıp, tamamladığımız yaklaşık 250 müşterimiz var. Hedeflerimiz arasında daha büyük müşteriler, ulusal ve uluslararası çalışan firmalara hizmet vermek var" dedi.

İŞİNİ KURMAK İSTEYENLERE DESTEK VERİYOR

Belediye tarafından gençlere verilen destekleri anlatan İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi Sorumlusu Enis Göçer ise "Buradaki asıl amaç, kendi işini kurmak isteyen gençlere destek olmak. Eğer ki ofis ihtiyacı varsa, kendi ofisini açacak bir maddi gücü yoksa ve eğitimsel desteğe ihtiyacı varsa biz kendi bünyemize alıyoruz. Bir yıl boyunca kendi bünyemizde çeşitli eğitimlerden geçiriyoruz. Danışmanlık hizmetlerini ücretsiz veriyoruz. 1 yıl sonra rekabet edebilecek hale gelince, buradaki arkadaşlarımız kendi ofisine geçiyor. Biz bir yıl boyunca kendi bünyemize aldığımız girişimcileri çeşitli eğitimlerden geçiriyoruz. Muhasebe eğitimleri veriyoruz, iş planı hazırlama eğitimleri veriyoruz. Kendi işiyle ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü eğitimi ücretsiz karşılıyoruz" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×